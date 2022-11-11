人民网北京11月11日电 （记者杜燕飞）在第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，Teva梯瓦相关负责人黄迪仁做客人民网“人民会客厅——进博时刻”访谈栏目时表示，今年是梯瓦的进博会首秀。作为医药企业，梯瓦希望通过此次进博会展示自身的产品，并在未来持续向中国带来更丰富的医药类产品，满足中国患者的健康需求。

黄迪仁介绍，借助本届进博会，梯瓦向世界展示了为中国患者提供的产品以及愿与中国本土企业开展合作的决心。今年进博会的主题是“新时代，共享未来”，与梯瓦的愿景和价值观相吻合，在“新时代”，大家应该“共享未来”。今年进博会上，梯瓦亮相展台的三款产品，从不同角度展现了梯瓦的业务和价值观。

黄迪仁说，梯瓦拥有3600款产品，其中三款明星医药产品在本次进博会首发、首展。未来，会持续关注中国患者的需求，并通过加深与中国本土企业的合作不断将产品引入中国市场，满足中国患者的健康需求。

“作为一家医疗公司，我们有责任助力提升患者的生命质量。”黄迪仁表示，近年来，中国医药卫生事业飞速发展，卫生健康领域相关政策陆续出台，梯瓦愿在未来持续助力中国卫生健康事业的发展。

(责编：鲁婧、高雷)

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