人民网北京11月11日电 （记者杜燕飞）第五届进博会期间，上海交通大学医学院附属瑞金医院外科主任医师朱正纲、复旦大学附属华东医院临床营养中心主任孙建琴、雅培医学营养品业务中国区总经理吴海英做客人民网“人民会客厅——进博时刻”访谈栏目，围绕老年群体肌肉健康与营养健康相关问题进行交流。

《国民营养计划（2017-2030年）》提出，要实行老年人营养改善行动，开发适合老年人群营养健康需求的食品产品。对低体重高龄老人进行专项营养干预，逐步提升老年人群的整体健康水平。

孙建琴认为，当前，我国人口老龄化的趋势正在增长，中老年群体的健康问题对促进社会发展和稳定尤其重要。营养不良会引起患病概率的增加，尤其是老年群体随着年龄的增长，会出现生理机能衰退、慢病增多等问题。长期营养不良也将加重相关疾病对人体造成的损害。因此，要重视老年群体的营养健康。

朱正纲说，从胃肠道肿瘤患者治疗角度来讲，患者往往都面临不同程度的营养不良问题，如肿瘤对人体代谢、尤其是蛋白质的合成造成损害，导致肌肉萎缩、消瘦、体力不足等问题，不利于患者的康复。因此，要关注到患者肌肉减少造成的多方面危害，关注患者的营养健康，若在术前存在营养不良的问题，应及时予以饮食调整，术后则为患者制定科学的营养补充方案，补肌肉减流失，为患者术后恢复提供支持。

“患者术后的营养治疗是一个长期的过程，医生应向患者强调营养补充的重要性并教育患者如何补充营养，如术后患者消化功能尚未完全恢复，需要食用米汤等流食，可以适当添加营养液予以辅助。”朱正纲建议。

孙建琴认为，老年群体随着身体机能的退化，肌肉量逐渐萎缩，会增加患“肌少症”的风险，将影响多脏器生理功能，诱发各种疾病，影响健康。同时，不仅老年群体，久坐不动、营养摄入不够的年轻人也有患病风险。

“存钱不如存肌肉。改善肌少症、癌症患者以及老年人营养不良的状况，就要重视营养健康，通过合理膳食等方式均衡补充营养，可根据《中国居民膳食指南（2022）》的内容来制定日常饮食方案，也可食用适合老年人的营养食品、特医食品、肠内营养制剂等来补充人体所需营养。同时，加强日常锻炼。”孙建琴建议。

“面向公众开展营养教育科普宣传，提升全民科学营养的意识和健康素养十分重要，尤其在营养健康科普方面加强宣传，有利于相关疾病的预防。”吴海英说，近年来，雅培依托自身在营养健康方面的技术优势，为有营养支持需求的老年人和康复人群提供从治疗到康复的全程医学营养方案。希望通过此次进博会，让中国市场更了解雅培，也让雅培更了解中国公民的健康需求。未来，雅培将通过加大研发投入、完善医学营养产品线、加强营养专业人才的培育和营养科普推广，在培育专业人才、为各阶段人群提供营养支持方面持续助力。

(责编：鲁婧、高雷)

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