新华社杭州11月10日电 题：数字之光点亮产业未来——从2022年世界互联网大会乌镇峰会看数字经济发展信心

新华社记者吴梦、王聿昊

一车粮食过秤后，重量自动录入系统，粮食品质检测和收购结算都由系统自动完成，随后粮食转入智能调控温度湿度的仓库进行储存，借助无人机和传感器，一旦发现粮情异常系统将自动报警……在浪潮智慧粮食平台上，一条“产购储加销”紧密衔接的现代粮食产业链清晰可见。

2022年世界互联网大会乌镇峰会正在浙江乌镇举办，这是记者在其间举行的“互联网之光”博览会上看到的一幕。在这里，从农业、工业，到政府治理、社会生活，数字技术的身影随处可见。穿梭在各种互联网“黑科技”之间，记者触摸数字经济跳动脉搏，感受数字经济发展信心。

“数字化农业重塑了粮食产销流程，提升了工作效率，也让曾经繁琐的粮食仓储变得更省心。”浪潮国际有限公司售前经理薛芳表示，数字化是当下各个产业发展的必由之路，创新技术在农业数字化转型中有广阔的应用推广前景。

在峰会“数字经济论坛”上，世界知识产权组织中国办事处主任刘华指出，5G、物联网、大数据、区块链、人工智能、虚拟现实、元宇宙等前沿技术为传统产业的数字化提供了基石，也促进了企业对新兴产业的研发投入。

在驾车通过路口时，你是否想一路绿灯，畅行无阻？智慧交通系统正让这一场景成为可能。在嘉兴市南湖大道，借助5G+动态绿波技术，系统可根据实时车流情况精准调控信号灯时间，让车主直观感受到“绿灯变多了”，并提高路网的车辆通行效率。

“智慧交通已经历多年的建设发展，目前产业细分化趋势明显，跨部门跨行业协同、解决城市全域问题等更高需求逐步显现。我们将拓展智慧道路、智慧园区、智慧公共交通等领域，主动为数字产业细分领域深化发展贡献力量。”南京莱斯信息技术股份有限公司交管系统事业部副总经理陈立波说。

与数字技术结合，城市治理变得更加智慧。在“互联网之光”博览会的一块“区域产业经济大脑”屏幕上，“网格化综合管理中心”页面显示着城区人口动态数据、全区及各街道企业分布详情、迁入迁出环比增长情况……每个指标都在实时更新。

“像这样的‘智慧地图’已经成为深圳等30多个城市进行洪涝治理、智慧防疫、产业经济管理等城市管理‘一网统筹’的载体。下一步，我们将围绕生态链、创新链、资源链，进一步构建产业服务体系，以大数据和人工智能技术，更好服务数字经济产业发展。”深圳中科闻歌科技有限公司总经理盘浩军说。

11月8日，中国电科工作人员为观众演示外骨骼机器人的使用。当日，2022年“互联网之光”博览会在浙江乌镇开幕。新华社记者江汉 摄

随着数字技术的发展，人工智能技术的应用场景也在不断拓宽。在峰会“人工智能与数字伦理论坛”上，广东省人工智能产业协会会长、科大讯飞股份有限公司高级副总裁杜兰表示：“我们将聚焦教育、医疗、养老、智慧城市等领域，以系统性创新助力人工智能产业发展。”

此前发布的《浙江省互联网发展报告2021》显示，2021年浙江省数字经济核心产业增加值总量达8348.27亿元，同比增长13.3%。数字经济已成为浙江省稳增长、促发展的“压舱石”和“加速器”。

中国网络空间研究院院长夏学平在峰会上指出，近年来，在新冠疫情和全球经济下滑的双重影响下，我国数字经济逆势上扬、表现出强大的韧性，成为稳定经济发展的重要基石。

中国数字经济的广阔发展前景也让参会的外资企业对未来发展信心十足。思科全球副总裁兼大中华区首席执行官黄志明说：“中国经济的稳健发展是公司持续深耕中国市场的动力，思科将进一步增强对华投资的信心，向世界展示中国经济的巨大潜力。”

(责编：杨光宇、白宇)

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