中国移动：算力网络是数字经济高质量发展推动力
“算力网络是数字经济高质量发展的有效推动力，是数字产业化和产业数字化的重要生产力。”11月10日上午，2022年世界互联网大会乌镇峰会“数字基础设施：互联互通与创新发展论坛”在乌镇举行，中国移动副总经理李慧镝在会上如是说。
“十四五”时期，我国数字经济呈现产业创新、技术融合、绿色低碳发展的特点，信息通信技术与经济社会各领域深度融合。2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，占GDP比重达到39.8% ，在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。与此同时，我国数字产业化基础实力持续巩固，产业数字化发展进入加速轨道，数字化治理体系正在构建，数据价值的探索更加深入。
“全球各国算力水平与经济发展水平呈现显著的正相关，每1元的算力投入，可带动3-4元的经济产出 。在算力规模方面，我国算力总规模名列全球第二，仅次于美国，并且保持快速增长。”李慧镝表示，“算力的快速增长也对能源供给提出更高需求，国家启动‘东数西算’工程，推动东部地区产生的海量数据传送到西部地区进行处理，以比特换瓦特，助力全局成本大幅节约，资源配置和产业布局更加合理。”
李慧镝介绍，中国移动积极融入国家“东数西算”战略，持续完善数据中心布局。在京津冀、长三角等热点区域及内蒙古、贵州等地建立超大型数据中心，与各省市数据中心一起形成“热点集约、跨区辐射、边缘覆盖”的梯次布局体系。
算力网络是未来发展的重中之重，算力网络的发展需要在更高层次、更大范围、更深程度上汇聚社会各方力量。
会上，李慧镝发出四点倡议：“一是加强国家政策引导，统筹完善顶层设计；二是加强全产业链协同，携手壮大算力网络产业生态；三是加强核心技术攻关，联合打造基础设施安全可控；四是加强服务应用创新，共同推动算网服务繁荣发展。”（记者 李方）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国取消入境航班熔断机制 业内：有利于国际航线进一步复苏
- 人民网北京11月11日电 （记者乔雪峰）11月11日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》指出，取消入境航班熔断机制，并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明。 《通知》明确，对入境人员，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，期间赋码管理、不得外出。…
相关新闻
- 评论
- 关注