原标题：中国移动副总经理李慧镝：算力网络是数字经济高质量发展推动力

“算力网络是数字经济高质量发展的有效推动力，是数字产业化和产业数字化的重要生产力。”11月10日上午，2022年世界互联网大会乌镇峰会“数字基础设施：互联互通与创新发展论坛”在乌镇举行，中国移动副总经理李慧镝在会上如是说。

“十四五”时期，我国数字经济呈现产业创新、技术融合、绿色低碳发展的特点，信息通信技术与经济社会各领域深度融合。2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，占GDP比重达到39.8% ，在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。与此同时，我国数字产业化基础实力持续巩固，产业数字化发展进入加速轨道，数字化治理体系正在构建，数据价值的探索更加深入。

“全球各国算力水平与经济发展水平呈现显著的正相关，每1元的算力投入，可带动3-4元的经济产出 。在算力规模方面，我国算力总规模名列全球第二，仅次于美国，并且保持快速增长。”李慧镝表示，“算力的快速增长也对能源供给提出更高需求，国家启动‘东数西算’工程，推动东部地区产生的海量数据传送到西部地区进行处理，以比特换瓦特，助力全局成本大幅节约，资源配置和产业布局更加合理。”

李慧镝介绍，中国移动积极融入国家“东数西算”战略，持续完善数据中心布局。在京津冀、长三角等热点区域及内蒙古、贵州等地建立超大型数据中心，与各省市数据中心一起形成“热点集约、跨区辐射、边缘覆盖”的梯次布局体系。

算力网络是未来发展的重中之重，算力网络的发展需要在更高层次、更大范围、更深程度上汇聚社会各方力量。

会上，李慧镝发出四点倡议：“一是加强国家政策引导，统筹完善顶层设计；二是加强全产业链协同，携手壮大算力网络产业生态；三是加强核心技术攻关，联合打造基础设施安全可控；四是加强服务应用创新，共同推动算网服务繁荣发展。”（记者 李方）

(责编：曹淼、李源)

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