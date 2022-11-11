湖南靖州：守好绿水青山 做大金山银山
林地面积1799平方公里，森林覆盖率74.93%，森林蓄积量1366.6万立方米，人均森林拥有量居湖南省第一，湖南省靖州苗族侗族自治县通过全面推行林长制，实现生态优先、绿色发展。
自2020年被列入湖南省林长制试点改革县以来，靖州扎实深入推动林长制从“全面建立”向“全面见效”转变，在留住绿水青山的同时，又抱回金山银山，为“五区建设”提供源源不断的“绿色力量”。
护绿 筑牢生态屏障
靖州在全省采用了林长制智慧管理平台，构建起高效、精准、科学的森林资源管理动态监测处理体系，实现了“空中有卫星、山头有监控、林下有巡防”的天空地立体式、全天候监测模式。
“我们通过卫星遥感影像、GPS定位、网络监控、无人机等现代科技手段来进行综合管理。”林业改革试验办公室主任田杰表示，“对全县650名护林员与286名各级林长进行监管，解决了基层林业工作‘小马拉大车’和‘九龙治水’的问题”。
数据显示，2021年全县违规采伐林木、非法占用林地案件整体下降85%。2022年“虎威行动”（暨2021年森林督查专项打击行动）中问题整改率、案件查处率均达100%。
增绿 铺就生态底色
实施生态环境治理，最直接的获益者是广大群众。靖州充分利用零星地块和闲置用地推进小游园、微绿地建设，注重绿地布局均衡，不断完善公园绿化，“推窗见绿，出门入园”已成为靖州人民生活日常。
“这几年，我们依托林长制做足绿色文章，不仅做好生态修复，还推进立体增绿、公园增绿、道路增绿等，不断织密城市绿色空间。”县林业局党委书记、局长石昌银介绍。同时，靖州获中央、省、市投资6905.48万元，大力落实推进森林质量精准提升、石漠化综合治理、国家储备林建设等重点工程。目前已建设省级生态廊道建设1100亩，义务植树总株数约67.09万株，造林绿化空间成果在全省名列前茅。
用绿 实现“点绿成金”
“我们在全省首创可视化生态产品经营权登记交易系统，以‘一站式’管理推动生态产品经营权相关服务提档升级。”县不动产登记中心主任谢文举说，只要扫描二维码，页面即刻跳转至生态产品信息云平台，向经营投资者、金融机构展示生态产品的各项生态指标。
近年来，靖州为改变“大资源，小产业”的尴尬现状，创新探索推出“森林资源资产评估平台”“森林资源资产抵押收储公司”，切实推进林业改革。渠阳镇金鑫村流转竹林地经营权2万亩已签订合同7000余亩，林农实现收益700余万元；帮助林农融资贷款3000余万元……真正将森林资源盘活为广大群众的“幸福不动产”“绿色提款机”。
如今，靖州探索创新多项林长制配套制度，基本打通“绿水青山就是金山银山”的转化路径，全县林业相关产值5.6亿元，受益农户15305户，先后获得全国绿色小康县、国家林下经济示范基地、全国林业信息化示范县等荣誉。让农民因林而富、乡村因林而兴，靖州走出了一条极具特色的林长制之路，不断创新推动生态文明与经济社会协调发展。（钟超）
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