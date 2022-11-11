原标题：中国联通董事长刘烈宏一行赴新华三集团杭州总部调研交流

11月9日，中国联通董事长刘烈宏一行莅临紫光股份旗下新华三集团杭州总部参观考察，在紫光股份董事长兼新华三集团首席执行官于英涛陪同下，深入了解了新华三集团的整体实力，双方就在网络安全、行业产品方案、产业链创新等方面的深度合作展开了充分的探讨与交流。

刘烈宏一行重点参观了新华三集团创新体验中心，听取了新华三集团的发展定位和战略愿景，充分了解了新华三在“云智原生”战略引领下实现的一系列技术突破和丰富实践，以及新华三与中国联通在各个领域的创新实践与合作成果。刘烈宏对新华三在推动运营商数字化转型中体现出的创新实力给予了肯定。

作为中国联通的战略合作伙伴，新华三以自身创新实力积极助力中国联通新战略落地。在当前数字经济蓬勃发展的时代背景下，新华三愿立足自身长期积累的技术优势与丰富的数字化转型实践，和中国联通在安全能力创新、行业产品方案、产业链创新等领域开展全方位、深层次、多维度合作，携手助力数字经济加速发展。

刘烈宏表示，近年来，中国联通积极把握数字经济战略机遇，勇担“国家队、主力军、排头兵”的职责使命，以“联接为根、算力为核、数据为先、应用为要、安全为盾”助力百行百业“上云用数赋智”新发展。长期以来，新华三集团与中国联通保持着良好的合作关系，在网络建设、政企数字化转型业务等多个领域取得了很好成果，未来期待双方加强联系，重点围绕关键技术联合攻关、可持续生态共建、产业链协同共创等展开合作，携手加速百行百业数字化转型进程。

(责编：曹淼、李源)

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