2022年世界互联网大会乌镇峰会参会人数创历届之最
2022年11月11日17:23 | 来源：新华网
小字号
新华社杭州11月11日电（记者徐壮、唐弢）为期3天的2022年世界互联网大会乌镇峰会11日圆满完成各项议程，落下帷幕。来自120多个国家和地区的2100多位嘉宾通过线上线下的方式参会，创历届峰会之最。
世界互联网大会秘书长任贤良11日在新闻发布会上介绍，世界互联网大会乌镇峰会已连续成功举办9年，此次峰会同时还是世界互联网大会国际组织成立后的首次年会。
据介绍，本届峰会共设置19个分论坛、12场乌镇咖荟。峰会突出国际组织年会的特色，首次举办会员代表座谈会，来自国际组织、全球互联网领军企业、权威行业机构、行业组织等的30余位会员代表应邀参加；峰会还推出数字经济产业合作大会、数字赋能共同富裕示范区建设展示活动、长三角一体化数字文明共建研讨会等3项“永久举办地”特色活动。
峰会各项议程中，“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示精选了12项案例，世界互联网领先科技成果发布活动评选出15项代表性科技成果，展现了全球数字技术的强大活力。
“互联网之光”博览会设置展览展示、新产品新技术发布、人才相亲会三大功能板块，吸引了来自40个国家和地区的400余家中外企业机构以线下线上结合方式参展；“直通乌镇”全球互联网大赛围绕数字医疗、数字双碳、人工智能、工业互联网、网联汽车、网络安全、数字共富7个赛道，吸引来自24个国家的1100多个项目参赛。
此外，峰会还发布《世界互联网发展报告2022》和《中国互联网发展报告2022》蓝皮书，展现互联网发展重要成果。
(责编：杨光宇、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国取消入境航班熔断机制 业内：有利于国际航线进一步复苏
- 人民网北京11月11日电 （记者乔雪峰）11月11日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》指出，取消入境航班熔断机制，并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明。 《通知》明确，对入境人员，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，期间赋码管理、不得外出。…
相关新闻
- 评论
- 关注