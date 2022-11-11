新华社杭州11月11日电（记者徐壮、唐弢）为期3天的2022年世界互联网大会乌镇峰会11日圆满完成各项议程，落下帷幕。来自120多个国家和地区的2100多位嘉宾通过线上线下的方式参会，创历届峰会之最。

世界互联网大会秘书长任贤良11日在新闻发布会上介绍，世界互联网大会乌镇峰会已连续成功举办9年，此次峰会同时还是世界互联网大会国际组织成立后的首次年会。

据介绍，本届峰会共设置19个分论坛、12场乌镇咖荟。峰会突出国际组织年会的特色，首次举办会员代表座谈会，来自国际组织、全球互联网领军企业、权威行业机构、行业组织等的30余位会员代表应邀参加；峰会还推出数字经济产业合作大会、数字赋能共同富裕示范区建设展示活动、长三角一体化数字文明共建研讨会等3项“永久举办地”特色活动。

峰会各项议程中，“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示精选了12项案例，世界互联网领先科技成果发布活动评选出15项代表性科技成果，展现了全球数字技术的强大活力。

“互联网之光”博览会设置展览展示、新产品新技术发布、人才相亲会三大功能板块，吸引了来自40个国家和地区的400余家中外企业机构以线下线上结合方式参展；“直通乌镇”全球互联网大赛围绕数字医疗、数字双碳、人工智能、工业互联网、网联汽车、网络安全、数字共富7个赛道，吸引来自24个国家的1100多个项目参赛。

此外，峰会还发布《世界互联网发展报告2022》和《中国互联网发展报告2022》蓝皮书，展现互联网发展重要成果。

(责编：杨光宇、白宇)

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