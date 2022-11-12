本报北京11月11日电 （记者李婕）长江产业经济研究院（南京大学）、北京师范大学经济与工商管理学院日前联合发布《2022中国进口发展报告》。报告显示，最近十年，中国进口贸易规模显著上升，稳居世界第二大进口国。

根据报告，中国进口贸易额从2012年的11.48万亿元上升到2021年的17.36万亿元，年均增长率约为4.7%。2021年，中国进口占世界进口的比重达到11.9%。自从2009年中国超越德国成为全球第二大进口贸易国以来，截至2021年，中国已经连续13年稳居全球第二大进口贸易国的地位。

报告还显示，十年来，中国进口贸易的主体由“外商投资企业为主”转变为“外商投资企业和民营企业并重”。2013年，民营企业进口占比不足外商投资企业的一半，到2021年，外商投资企业进口占比仅比民营企业高出1.44个百分点，两类企业同为中国进口贸易发展的重要力量。

报告主编、北京师范大学经济与工商管理学院教授魏浩说，近十年中国新建了多个高水平、高质量的进口促进平台，如进博会、消博会、进口贸易促进创新示范区等，为中国扩大进口提供了有力的保障。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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