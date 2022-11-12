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中央财政提前下达2023年预算资金

巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴

2022年11月12日08:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京11月11日电  （记者汪文正）近日，财政部提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）1485亿元，支持地方政府将相应资金编入本级预算，提前谋划2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

　　财政部要求，守牢底线，确保不发生规模性返贫。支持各地健全防止返贫监测帮扶机制，及时采取针对性措施。对具备产业发展条件的，落实产业帮扶措施，提升产业增收实效；具备就业能力的，引导支持其转移就业或就近务工，千方百计稳岗。支持因地制宜补齐农村供水设施短板，稳步提升农村供水保障水平。同时，根据任务轻重优化资金投向，倾斜支持国家乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁集中安置区，帮助重点地区、重点群体守牢底线。

　　财政部明确，要聚焦产业，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。优先支持联农带农富农产业发展，持续提高用于产业发展的衔接资金占比，2023年力争达到60%，更多依靠发展持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

(责编：申佳平、陈键)
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