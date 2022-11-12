新华社北京11月12日电（记者 戴小河）国家邮政局监测数据显示，11月1日至11日，全国邮政快递企业共处理快递包裹42.72亿件，日均处理量是日常业务量的1.3倍。其中11月11日当天共处理快递包裹5.52亿件，是日常业务量的1.8倍。

国家邮政局有关负责人表示，目前除部分地区受疫情影响外，全网运行总体较为平稳。邮政快递业积极应对，全力保障旺季平稳运行，努力打造安全旺季、畅通旺季、暖心旺季。预计“双11”旺季产生的邮件快件将在11月20日前基本完成投递。

(责编：胡永秋、岳弘彬)

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