新华社北京11月12日电（记者于文静）联合国粮农组织近日正式认定“浙江庆元林—菇共育系统”为全球重要农业文化遗产（GIAHS）。截至目前，我国全球重要农业文化遗产增至19项，数量居世界首位。

这是记者12日从农业农村部了解到的消息。

据了解，“浙江庆元林—菇共育系统”位于浙江省的西南部，历史可追溯至13世纪。千百年来，当地居民合理利用森林资源发展食用菌产业，创造和发展了以“林—菇共育技术”为核心的森林保育、菌菇栽培、农业生产有机融合的山地农林复合生产系统，形成了森林、梯田、村落与河流相互协同、结构合理的土地利用类型和生态景观，至今保留了从剁花法到段木法再到代料法的食用菌栽培技术完整演化链。

农业农村部有关司局负责人表示，绵延千百年、生生不息的林—菇共育系统，在传承中焕发新活力，不仅为当地百姓的食物与生计安全提供了重要保障，还形成了菇民戏、菇山话、菇神庙会等丰富多彩的地方特色香菇文化，成为人与自然和谐相处的典范。

(责编：胡永秋、岳弘彬)

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