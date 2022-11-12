原标题：开在大山里的“线上超市”

“双十一”到来，湖北省宜昌市夷陵区竹林湾村的“店长”韩庆东，迎来了一年中最忙的时段。竹林湾村地处群山环绕之中，但这里同样有网购，而村中的电商服务站，就是电商体系在山中的“神经末梢”。

韩庆东是听障人，为村民配送快递7万多件却不收分文，村民们把他称为“无声活雷锋”。

老人最爱去的地方

6岁时，韩庆东因为一场意外双耳失聪，语言功能受限。16岁他便离乡打工，在砖瓦厂、打蜡厂等工作20余年，学会了瓦工、木工、家电维修等多项技能。后来，为了照顾父母，韩庆东决定回到村里工作。

竹林湾村冬季寒冷，常有水管冻裂。2015年起，村里设立了公益岗位，负责全村的供水维修管理，由于韩庆东有技能，所以这份工作便交给了他。之后，韩庆东逐渐与全村村民熟络起来，除了维修水管，只要他能做的事，从不推辞。

竹林湾村老人多，老人寄取快递十分不便，也不会用手机查阅信息。韩庆东便帮老人代收、代签各类物资。2018年，竹林湾村有了电商服务站，韩庆东成为电商服务站管理员，之后又被村里聘为安全饮水管理员、生态环境管护员等。

帮村民修水管，修水电，代缴社保、水电费，代购、配送物资等，口不能言耳不能听的韩庆东，却几乎“无所不能”，只要一个短信，他总是风雨无阻，第一时间抵达。

村里一共有700多户人家，村子太大，山路蜿蜒曲折，村民们去镇上或者服务站拿一趟东西，要花不少时间。后来，韩庆东每天上午取来村民们购买的物资后，下午就会开着自己的小白车送到家家户户。每天的送货量少则70多件，多则150件，有时候送到天黑还没送完。

几年来，韩庆东为全村村民配送快递、果蔬生鲜等超7万件。2022年，他上榜“湖北好人”，成为许多人心中的“无声活雷锋”。

韩庆东的桌上，工作台账完整记录着快递包裹、代买商品、水费缴纳、水管维修等信息，每一条都字迹工整、清清楚楚。每当有村民来到站点找他办事时，他总能迅速找到相应的解决方式。“有困难就找韩庆东”，这个服务站，渐渐成了村里老人们最爱去的地方。

“曜伢子”的自提点

竹林湾村交通不便，村民们买菜困难，韩庆东又动起了脑筋。今年7月，韩庆东找到零售平台美团优选的工作人员，用手机一个字一个字地询问开店事宜。在成为自提点的店长后，他又手把手教村民们操作方法，越来越多的老人会自己下单了。

韩庆东总能帮村民们挑选到各种价廉物美的食品。每天，他会在群里分享好物链接。在他的操持下，小小的自提点成为村里最丰富的“线上超市”，鲜活的大闸蟹、生蚝、鲫鱼和泥鳅登上村民的餐桌。韩庆东也被老人们亲切称呼为“曜伢子”。

现在，竹林湾村的村民基本都在韩庆东的自提点里下过单。前一天晚上下单的商品，第二天下午就能送达。许多离家在外的子女也会远程在网上下单，给父母“加餐”。

在全国范围内，像韩庆东这样的自提点负责人越来越多，覆盖面越来越广，不少特殊就业群体也因此在家乡实现再就业，多了一份收入。“零售平台通过扎根于本地供给，既激发本地消费活力，又创造了自提点店长、分拣员等多种新职业，为从业者尤其是特殊就业群体提供了在家门口工作的机会。”

目前，韩庆东的自提点月订单量已经过千单，这个成绩超乎他此前的预期。“作为听障者，能用自己的双手去养活自己和父母，还可以帮助到其他人，这样的事情对于我来说意义重大。”韩庆东坦言，“未来我想将这个自提点继续开下去，把大山外的新鲜东西，给乡亲们送上门。”

(责编：董童、李源)

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