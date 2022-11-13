2022世界青年科学家峰会聚焦创新发展
2022年11月13日05:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号
新华社杭州11月12日电 （记者朱涵、郭雨祺）2022世界青年科学家峰会12日上午在浙江温州召开。全国政协副主席、中国科协主席万钢出席峰会并致辞。
万钢在致辞中表示，青年是最富想象力、创造力的人群，是推动可持续发展的重要力量。希望广大青年坚持守正创新，以科技塑造未来；坚持问题导向，以创新驱动发展；坚持开放融合，以对话合作凝聚共识。
世界青年科学家峰会由中国科协与浙江省人民政府共同举办，是面向全球青年高层次人才的对话交流平台。自2019年首届峰会举办以来，30多位诺奖级顶尖科学家、近300位中外院士和2600余名青年科学家代表深入开展交流，促进创新合作。
《 人民日报 》（ 2022年11月13日 04 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 长七火箭五送“天舟”：从“精准投篮”到“空心入网”
- 11月12日，耀眼的尾焰映着碧海蓝天，发动机的轰鸣声响彻海南文昌航天发射场，长征七号遥六运载火箭（简称“长七遥六火箭”）成功发射，将天舟五号货运飞船精准送入预订轨道。 2016年6月25日，作为我国新一代中型运载火箭的长七号火箭首飞圆满成功，标志着中国载人航天工程空间实验室任务顺利开启。…
相关新闻
- 评论
- 关注