新华社杭州11月12日电 （记者朱涵、郭雨祺）2022世界青年科学家峰会12日上午在浙江温州召开。全国政协副主席、中国科协主席万钢出席峰会并致辞。

万钢在致辞中表示，青年是最富想象力、创造力的人群，是推动可持续发展的重要力量。希望广大青年坚持守正创新，以科技塑造未来；坚持问题导向，以创新驱动发展；坚持开放融合，以对话合作凝聚共识。

世界青年科学家峰会由中国科协与浙江省人民政府共同举办，是面向全球青年高层次人才的对话交流平台。自2019年首届峰会举办以来，30多位诺奖级顶尖科学家、近300位中外院士和2600余名青年科学家代表深入开展交流，促进创新合作。

《 人民日报 》（ 2022年11月13日 04 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经