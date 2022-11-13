党的二十大擘画了以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。由中央网信办网络传播局指导，中共江苏省委网信办出品，现代快报+制作的“探寻中国式现代化之路——我比任何时候更懂你（第二季）”系列短视频燃情上线。30位顶流推荐官连麦互动，30个青青学习团沿着“大国重器”“绿水青山”“全面小康”“文化传承”四条线路，沉浸式打卡学习，探寻中国式现代化的生动实践。

本集短视频沿着“全面小康”学习线路，打卡江苏省镇江市，带你体验现代高效农业的魅力。

【党的二十大报告摘要】

全面推进乡村振兴。全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。

【连麦顶流】

本集顶流推荐官：

赵亚夫 全国脱贫攻坚楷模、全国“时代楷模”、全国道德模范

今年的果子长势真不错，老乡们有个好收成了。这些年，现代高效农业帮助咱们老百姓过上了好日子。国家正在全面推进乡村振兴战略，特别需要青年人的参与，而且很多青年人也在农村玩出了很多新花样。孩子们，快来体验现代农业的魅力吧！

【青青学习团】

团长：

沈成 农业农村部南京农机化所助理研究员

团员：

还浚萁 江苏大学学生

蒋钰蓉 江苏大学学生

陈越 镇江市白兔镇草莓种植户

【本集介绍】

青青学习团在团长沈成的带领下，走进“青青农场”，踏上了“一日农场主”的体验之旅。穿过果园，走过田野，青青学习团在田间偶遇了可以让喷药效率提升15倍的农业无人机，在南天竹育苗棚见识了喷灌机的厉害，还坐上插秧机体验了插秧的高效与乐趣……最后，学习团来到数字化种植大棚，尝到了在智慧中控系统的悉心照顾下种植出的小番茄，同时他们也尝到了现代高效农业的“甜”，感受到了它的多样魅力。

一直从事农业领域研究的沈成说，他更深刻地理解了全面推进乡村振兴的意义。在现代高效农业的帮助下，农业产量和效率都有大提升，老乡们把生活过得有声有色、红红火火。

90后陈越在句容经营着一家果园，这次学习之旅让她学到了不少先进的现代高效农业技术，她准备回去就在自家果园里实践起来。

还浚萁则感叹，在“青青农场”里体验了一天，不仅见识到快速发展的现代高效农业带来的便利，还感受到为共同富裕而挥洒汗水的一线工作者的不易。他说：“我要为一线工作者和快速发展的现代高效农业疯狂打call！”

作为摄影爱好者的蒋钰蓉，用相机记录了许多在“青青农场”里的乡村生活图景，绿油油的秧田、驾驶着插秧机的农民、蓝天和果树间的农业无人机……她说：“照片里记录着‘大有奔头’的现代高效农业，更记录着老乡们的幸福生活。”（来源：现代快报全媒体 现代快报+记者 陈子秋 苏湘洋 曹德伟 /文 李艺婷 顾子臻 /设计）

(责编：宋心蕊、袁勃)

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