人民网北京11月13日电 （记者乔雪峰）空天一体，天地互联，用卫星定位航海坐标、升级航运服务，进一步提升了我国海运通信安全保障能力。

“卫星无线电频率轨道资源是加快建设交通强国的重要保障。”近日，工业和信息化部无线电管理局一级巡视员祁锋在第十四届中国国际航空航天博览会期间召开的中国交通星座共建共享发布仪式上宣布，以中国交通通信信息中心MOTS、北京和德宇航技术有限公司SKYWALKER和航天行云科技有限公司LEOBIT卫星网络资料为基础的“中国交通星座”卫星网络资料完成整合，中国交通星座卫星网络资料体系基本形成。

“加快中国交通星座应用布局，将交通强国实施战略稳步落地、高效推进。”中国工程院院士王桥表示，VDES卫星系统可提供全天时、全天候的甚高频数据通信、数据采集和海上物联等信息管控及服务，应用前景极为广阔。

把握VDES专网黄金机遇期，为国家战略实施源源不断提供坚实保证。中国交通通信信息中心主任徐鹏展表示，要聚集各方优势力量，加速建设全球新一代海上通信（VDES）系统，打造我国第一个被国际接受并合法使用的低轨全球卫星通信星座。

交通运输部海事局一级巡视员徐春则表示，建立我国自主可控、安全可靠、覆盖全球的海上卫星通信信息服务保障体系，有利于提升我国海上安全应急通信服务能力，建立陆海空天一体化交通管理体系。

为海用天，中国交通星座正在开创“民商合一、多业态融合”的航天产业创新发展新模式。对此，北京和德宇航技术有限公司董事长周大创表示，未来将以交通强国、海洋强国战略为支撑，满足我国海上和交通安全通信自主可控，使我国成为全球海上遇险与安全系统空间资源提供国，引领国际海上安全通信现代化发展，为我国新一代海上通信系统建设作出新的更大贡献。

(责编：郭思邈、高雷)

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