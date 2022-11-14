本报北京11月13日电 （记者王政）记者近日从工信部获悉：党的十八大以来，我国中小企业发展取得显著成效，创新能力加速提升，累计培育8997家专精特新“小巨人”企业、6万多家专精特新中小企业。

截至2021年底，全国中小微企业数量达到4800万家，规模以上工业中小企业年营业收入超过75万亿元。调查数据显示，2021年，专精特新“小巨人”企业利润率为10.6%，较规上工业中小企业高4.4个百分点。专精特新“小巨人”企业中，超六成深耕工业基础领域，超九成为国内外知名企业配套，其中400多家成为航空、航天等领域的“配套专家”。

我国已建立完善政府公共服务、市场化服务、公益性服务协同行动的服务体系，建成1077家县级以上中小企业发展促进中心、3800多家省级以上中小企业公共服务示范平台，培育并鼓励700多家国家中小企业公共服务示范平台为专精特新企业提供技术创新、上市辅导、创新成果转化、数字化赋能、知识产权应用、工业设计、节能诊断等服务。

据了解，“十四五”时期，相关部门将实施优质中小企业梯度培育计划，深入开展大中小企业融通创新“携手行动”，实施中小企业知识产权战略推进工程，支持专精特新企业参与制造业强链补链稳链；计划培育形成百万家创新型中小企业、十万家专精特新中小企业、万家专精特新“小巨人”企业、千家制造业单项冠军企业，推动中小企业专精特新发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 01 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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