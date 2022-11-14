截至10月底
成渝地区双城经济圈157个共建重大项目开工
2022年11月14日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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本报成都11月13日电 （记者王明峰）日前，记者从四川省发展改革委获悉：今年1月至10月，成渝地区双城经济圈160个共建重大项目，共完成投资1889.5亿元，为年度计划值的103%。截至10月底，160个重大项目中已有157个开工。从领域来看，公共服务项目投资速度一马当先。今年前10个月，公共服务项目共完成投资76.8亿元，年度投资完成率达201.6%。而从投资金额来看，前10个月完成846.1亿元投资的现代产业居于领先位置，年度投资完成率已达116.2%。
在此背景下，不少重点项目已建成或投用。目前，泸州至永川高速公路全线通车，三星堆国家文物保护利用示范区（一期）项目主体工程完工。
《 人民日报 》（ 2022年11月14日 10 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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