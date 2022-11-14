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四川达州市围绕重点领域组建人才服务团

服务深入一线  激活发展动力

本报记者  王明峰
2022年11月14日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　“胶管长度测量不仅要精准，还要特别注意内压作用下胶管缩短现象……”四川川环科技股份有限公司燃油胶管切割生产线上，四川达州市装备产业人才智力服务团成员黄陆君在一片机械轰鸣声中耐心地提醒一名操作工人。

　　黄陆君本是四川文理学院的老师，从今年开始，作为达州市高层次人才智力服务团成员，在工作之余到达州智能制造产业领域重点企业开展技术服务。“作为专业技术人员，我一直希望能到重点项目和大型企业发挥专业特长、开展技术服务，但此前一直缺乏这样的机会和渠道。”黄陆君说。

　　为破解难题，最大化发挥专业技术人才作用，达州市聚焦民生服务、工业经济、乡村振兴、基层治理等重点领域，从全市2000余名高层次人才中遴选180余名人才，按照专业一致、技能相同原则，组建24个高层次人才智力服务团，推动实现人才链服务产业链。

　　“服务团组建只是开端，要着重考虑如何进行制度化管理，如何调动人才积极性，以确保服务成效的最大化。”达州市委人才办负责人表示。达州市委人才办专门出台了《人才组团管理服务若干措施》，明确服务团由所在单位全力保障待遇，并积极为其开展服务创造条件、提供支持，确保人才“轻装上阵”。达州市在资金扶持、评先选优、研修疗养、职称评定等方面给出一揽子支持政策，重点支持鼓励高校及科研院所服务团成员带项目、成果到企业开展创新活动，持续激发团队内生动力。

　　截至目前，各人才服务团主动深入基层一线、项目一线、生产一线，开展调研50余次。为更好地激励人才，达州市委人才办采取积分制加强服务团管理，每年按照20%比例评选“优秀服务团”和“优秀个人”；对服务成效较差、群众反映一般、作风表现不当的人员及时进行调整。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月14日 11 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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