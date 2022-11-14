赵永新

独具特色、凭借“一招鲜”发展起来的科技型中小微企业，往往蕴藏着无穷的生命力，是开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势的生力军

党的二十大报告提出，强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。

参天大树是从不起眼的小苗成长起来的。国内外很多科技型领军企业、骨干企业都经历了由小到大、由弱到强的成长过程。近年来脱颖而出的大疆、旷视、百济神州等企业，就是其中的佼佼者。因此，对于尚在成长中的科技型中小微企业，要像对待大企业一样充分重视、精心培育。特别是要认识到，当今世界正处在新一轮科技革命和产业革命的历史交汇期，新知识层出不穷，新技术日新月异，科技转化为现实生产力的速度明显加快、周期大大缩短，那些独具特色、凭借“一招鲜”发展起来的科技型中小微企业，往往蕴藏着无穷的生命力，是开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势的生力军。对于那些尚在萌芽期、成长期的科技型中小微企业，更当风物长宜放眼量，努力营造良好环境、搭建宽广舞台，促其舒枝展叶、茁壮成长。

科技型中小微企业最大的“法宝”是新发明、新技术，最主要的“基因”是创新，最重要的资产是人才。其发展路径也与传统企业有很大的不同。一般来说，这类企业在孕育期，主要埋首研发技术、优化工艺，把技术变成产品，这时有几台电脑、几个实验室就够了。一旦工艺稳定、产品成熟，则进入快速成长期，往往需要大量的资金、设备、厂房和大批生产、管理、营销人才，需要贷款融资、职工住房、子女教育、上市辅导等相应的服务。营造有利于这类企业成长的良好环境，也要深刻认识、把握科技型中小微企业的自身特点和发展规律，对症下药、按需扶持，在不同的发展阶段提供不同的“及时雨”。

新产品需要新标准，新领域需要新秩序，新赛道需要新规则。营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，需要各级政府和各个部门超前谋划、改革创新，及时制定和完善新的标准体系、发展秩序、管理规则乃至法律法规，为企业的发展壮大铺路架桥、保驾护航。科技型中小微企业的发展，离不开公平竞争的营商环境，尤其是高效的知识产权保护，需要强化知识产权保护意识，提升维权效率，提高侵权成本，在打击假冒伪劣、维护企业合法权益上拿出更有力的新举措。

党的十八大以来，全国各地特别是高新区在帮扶科技型中小微企业上进行了许多探索，积累了宝贵经验，一大批隐形冠军、专精特新“小巨人”企业雨后春笋般大量涌现、快速发展。深入学习贯彻党的二十大精神，相信会有更多真招、实招用于营造良好环境，让科技型中小微企业海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 17 版）

(责编：白宇、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经