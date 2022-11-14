人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

优化政策帮扶  培育创新企业（财经观）

王  观
2022年11月14日05:54 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　谋创新就是谋未来。政策支持要在营造鼓励企业加强创新的良好环境上下功夫，也要注重激励人才培养，激发各类创新主体的积极性创造性

　　

　　党的二十大报告提出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。

　　小到以微米计量的灯珠，大到上千平方米的屏幕，从LCD、LED技术，到OLED、Mini LED技术，尺寸不一的显示屏身手不凡，满足人们对显示的多元化需求，显示屏产业链上的企业从未停止创新的脚步。

　　创新有多重要？三家显示屏产业链上企业的故事给出答案。因为重视创新，国星光电的研发队伍不断壮大、专利数量持续增加；因为坚持创新，奥拓电子总能紧跟市场发展，推出满足不同客户需求的产品；因为勇于创新，航美传媒面对大风大浪才会显得更加从容。

　　政策帮扶有多重要？三家链上企业的故事一目了然。一系列减税降费政策，让企业税费负担减轻，研发劲头更强；受益于发债、上市等融资渠道的拓宽，企业建厂、扩产、购置设备底气更足；疫情防控期间暖心帮扶政策直达快享，给了他们渡过难关的勇气。

　　谋创新就是谋未来。如今，科技创新成为世界趋势。只有把创新发展放在我国发展全局的核心位置，才能适应和引领时代发展大势。企业创新能力不断增强，不仅能带来企业自身竞争力、专业化水平的大幅提升，也会为我国高质量发展增添源源动能。助力企业走好走稳创新之路，政策帮扶不可或缺。

　　优化政策帮扶，营造鼓励企业加强创新的良好环境。多年来，我国陆续推出了多方面支持政策鼓励企业创新，通过不断优化企业所得税制度，实施了覆盖创业投资、创新主体、研发活动等创新全链条的税收优惠政策，全国一般公共预算科学技术支出从2013年的5084亿元增加到2020年的9009亿元，年均增长8.5%。国家政策的有力支持，是创新活动开展的强大支撑。今后，应继续坚持把科技作为财政支出的重点领域，落实和完善支持科技创新税收政策，用好多种融资渠道，通过财税、金融等各种政策措施和手段，鼓励引导企业进一步加大对原始创新和自主攻关的投入。

　　激励人才培养，激发各类创新主体的积极性创造性。创新活动本质上是人的活动，创新驱动本质上是人才驱动，人是科技创新最关键的因素。我们能否进入创新型国家前列、成为科技强国，为世界科技进步贡献更多的中国智慧，关键在于是否有这么一大批创新人才。未来，我们应更加重视人才作为第一资源的作用。一方面不断完善人才培养、使用、评价、激励、引进等方面的体制机制，另一方面完善和落实好现行针对人才实施的个人所得税优惠等政策，精准发挥财税政策激发人才创新活力的作用，让更多人才各尽其能、各尽其才，促进创新型企业成长壮大。

　　企业作为创新主体，要树立崇尚创新的发展观，把认识和行动凝聚到创新发展上，用创新发展理念解决发展问题、挖掘发展潜力、培植发展优势。期待未来有更多创新型企业奋力拼搏、勇往直前，为实现高质量发展提供更多高水平的创新动力。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月14日 18 版）
(责编：白宇、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
长七火箭五送“天舟”：从“精准投篮”到“空心入网”
　　11月12日，耀眼的尾焰映着碧海蓝天，发动机的轰鸣声响彻海南文昌航天发射场，长征七号遥六运载火箭（简称“长七遥六火箭”）成功发射，将天舟五号货运飞船精准送入预订轨道。 2016年6月25日，作为我国新一代中型运载火箭的长七号火箭首飞圆满成功，标志着中国载人航天工程空间实验室任务顺利开启。…
空间站建造阶段长七火箭发射任务圆满收官
　　人民网北京11月12日电 （记者赵竹青）北京时间2022年11月12日10时03分，长征七号遥六运载火箭（简称“长七火箭”）托举天舟五号货运飞船点火升空。随后，飞船与火箭分离，顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部