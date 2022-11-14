王 观

谋创新就是谋未来。政策支持要在营造鼓励企业加强创新的良好环境上下功夫，也要注重激励人才培养，激发各类创新主体的积极性创造性

党的二十大报告提出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。

小到以微米计量的灯珠，大到上千平方米的屏幕，从LCD、LED技术，到OLED、Mini LED技术，尺寸不一的显示屏身手不凡，满足人们对显示的多元化需求，显示屏产业链上的企业从未停止创新的脚步。

创新有多重要？三家显示屏产业链上企业的故事给出答案。因为重视创新，国星光电的研发队伍不断壮大、专利数量持续增加；因为坚持创新，奥拓电子总能紧跟市场发展，推出满足不同客户需求的产品；因为勇于创新，航美传媒面对大风大浪才会显得更加从容。

政策帮扶有多重要？三家链上企业的故事一目了然。一系列减税降费政策，让企业税费负担减轻，研发劲头更强；受益于发债、上市等融资渠道的拓宽，企业建厂、扩产、购置设备底气更足；疫情防控期间暖心帮扶政策直达快享，给了他们渡过难关的勇气。

谋创新就是谋未来。如今，科技创新成为世界趋势。只有把创新发展放在我国发展全局的核心位置，才能适应和引领时代发展大势。企业创新能力不断增强，不仅能带来企业自身竞争力、专业化水平的大幅提升，也会为我国高质量发展增添源源动能。助力企业走好走稳创新之路，政策帮扶不可或缺。

优化政策帮扶，营造鼓励企业加强创新的良好环境。多年来，我国陆续推出了多方面支持政策鼓励企业创新，通过不断优化企业所得税制度，实施了覆盖创业投资、创新主体、研发活动等创新全链条的税收优惠政策，全国一般公共预算科学技术支出从2013年的5084亿元增加到2020年的9009亿元，年均增长8.5%。国家政策的有力支持，是创新活动开展的强大支撑。今后，应继续坚持把科技作为财政支出的重点领域，落实和完善支持科技创新税收政策，用好多种融资渠道，通过财税、金融等各种政策措施和手段，鼓励引导企业进一步加大对原始创新和自主攻关的投入。

激励人才培养，激发各类创新主体的积极性创造性。创新活动本质上是人的活动，创新驱动本质上是人才驱动，人是科技创新最关键的因素。我们能否进入创新型国家前列、成为科技强国，为世界科技进步贡献更多的中国智慧，关键在于是否有这么一大批创新人才。未来，我们应更加重视人才作为第一资源的作用。一方面不断完善人才培养、使用、评价、激励、引进等方面的体制机制，另一方面完善和落实好现行针对人才实施的个人所得税优惠等政策，精准发挥财税政策激发人才创新活力的作用，让更多人才各尽其能、各尽其才，促进创新型企业成长壮大。

企业作为创新主体，要树立崇尚创新的发展观，把认识和行动凝聚到创新发展上，用创新发展理念解决发展问题、挖掘发展潜力、培植发展优势。期待未来有更多创新型企业奋力拼搏、勇往直前，为实现高质量发展提供更多高水平的创新动力。

《 人民日报 》（ 2022年11月14日 18 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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