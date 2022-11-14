原标题：国企着眼全球培育支柱产业

产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，是大国经济必须具备的重要特征。当前，百年变局加速演进，经济全球化遭遇逆流，产业链供应链面临调整和重塑，脱钩断链等风险挑战不可低估。

“党的二十大报告明确要求，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。这是国资国企加快布局优化和结构调整、做强做优做大、提升核心竞争力、加快建设世界一流企业等各项工作的重要抓手和支撑。”国务院国资委党委委员、副主任赵世堂表示。

守正创新强链补链

今年以来，中央企业以有效投资加快产业链强基础、补短板，保障产业链安全稳定发展。统计显示，今年前三季度，中央企业围绕新一代信息技术、高端装备制造、粮食安全等产业链领域的卡点堵点，明确重点投资项目近300项，完成投资超过5000亿元。

近日在京举办的中央企业产业链沙龙，正式发布“勇当现代产业链链长”徽标，凸显了央企保障产业链韧性和安全的信心。该徽标共有4条彩色链条，既象征产业链供应链建设的四大理念，即安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢；又象征四链协同，即产业链与创新链、资金链、人才链四链有机协同、高度融合；还代表产业链建设的四条路径，即基础固链、技术补链、融合强链、优化塑链。徽标主体结构则体现了主体支撑、融通带动作用。

小小徽标蕴含着中央企业对于使命担当的深刻理解，也反映了链长建设的系统性、探索性。

发挥新型举国体制优势。中国中车集团副总裁马云双提出，供给侧和需求侧紧密结合，政产学研用协同创新发展，循环迭代，推动产业链持续升级。以引领性产品和重大项目为载体，在技术创新、产业布局上精准对接，实现需求牵引、市场导向、协同攻关、示范应用、规模产业化链式推进。

加强产业链与创新链、供应链、资本链融合。中国移动副总经理高同庆认为，创新链要围绕产业链开展协同攻关，供应链要解决“用起来”的问题，资本链要充分发挥资本的力量。让产业链变成技术策源之地、跨界融合之地、成果转化之地、创新孵化之地。

着眼全球开拓进取。中国海油副总经理霍健认为，要坚持对外开放和市场规则。只有在开放的国际环境中，才能获得真正的产业安全，才能促进产业动态演进。只有保持进取心、不断努力，才可能创造宽广的产业空间，创造有活力的产业生态系统。

勇挑重担敢打头阵

中央企业立足全局全国全产业链，勇当链长、敢打头阵，有着坚实的体系支撑。国资委成立了主要负责同志任组长的专项工作领导小组，统筹各方力量给予协调保障。相关中央企业成立由主要负责同志牵头的领导小组，组建工作专班，形成了上下贯通抓落实的工作体系。各项工作按照“建体系、搭机制、强保障”总体要求有序推进。

今年5月召开的中央企业现代产业链链长建设工作推进会指出，推动央企链长建设工作取得了阶段性成果。国资委党委书记、主任郝鹏表示，着力推动中央企业提升基础固链、技术补链、融合强链、优化塑链能力，不断增强产业链供应链韧性和竞争力，在现代产业体系构建中更好发挥支撑引领作用。

摸清产业链底数，是解决产业链短板弱项问题的前提。有关方面全面摸排产业底数，搭建了信息系统，实现数据归集、动态更新、可视化展示。梳理了产业链上的关键环节、重点企业，总结了影响产业安全发展的关键问题，形成“图谱—清单—举措”强关联的工作体系。

随着产业链底数逐步清晰，“央企解决方案”也逐渐成型。央企在关系国家安全和国计民生的重要行业关键领域，加快补齐产业链短板和薄弱环节，锻造长板优势，夯实产业基础能力，加速产业链发展建设。

计算产业具有发展蓬勃、覆盖面广、拉动力强的特点，也是“卡脖子”的重点领域。“我们不能走别人的老路，也走不通。”中国电子副总经理刘眉玄表示，中国计算产业要面向最难的关键卡点堵点加大投入，打造中国特色绿色安全计算产业链。

经过努力，中国电子链核优势更加稳固，其绿色安全计算产业链PKS“中国架构”实现突破，飞腾CPU与国际主流产品性能差距缩小，麒麟操作系统信创市场占有率达85%。

机床是工业母机。我国机床业大而不强，高端领域亟待突破。通用技术集团将高端数控机床确立为第一主业，深入推进行业整合融合，在关键产品研制上取得突破。

“坚持以问题为导向，着力提升产业链的韧性和安全水平。”通用技术集团副总经理贾大风表示，将重构创新体系，以技术专业性组建研发力量，构建产学研用体系，建设开放性平台。

在加强产业链建设过程中，中央企业充分发挥规模、数据、应用等优势，牵头做好产业链资源协同和共享，提高产业链协作效率，带动上中下游、大中小企业融通创新、协同发展，打造特色产业集群。

中国高铁已成为中国制造的一张闪亮名片。作为产业龙头，中国中车集团打造世界级先进轨道交通装备产业集群，培育带动上下游20多个配套产业、超300家科技型中小微企业发展。中国中车集团董事长孙永才表示，要聚焦打造自主化、智能化、低碳化、生态化产业链和引领全球轨道交通装备行业发展目标，为中国装备制造业高质量发展作出更大贡献。

种子问题事关粮食安全。中国中化引进众多优异种质资源，积极吸收先进生物育种技术。“粮食丰产，既要有良种，又要有良法。”中国中化副总经理张方表示，中国中化通过农业综合服务平台实现由一粒种子到一粒好粮，种出好品质、卖出好价钱，带动粮食产业链和整个农业生态高质量发展。

国资国企工作创新

党的二十大对全面建设社会主义现代化国家作出战略部署。新征程上，国有企业该如何作为？

赵世堂强调，国资央企要以党的二十大精神为指引，把产业链建设作为国资央企发挥战略支撑作用的具体路径，以“勇当现代产业链链长+原创技术策源地+资本+人才+政策”汇聚合力，更好推动产业链创新链资本链人才链深度融合；以加快建设世界一流企业为目标，聚焦主责主业和关键产业链，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，不断增强产业链控制力影响力带动力，在现代产业体系构建中更好发挥支撑引领作用。

根据有关部署，要持续深入推进国资国企改革，积极提升出资人产业属性监管能力，更多从国家战略全局谋篇布局，聚焦国资国企新时代功能定位，进一步丰富“管资本为主”的内涵边界，完善以使命导向和战略管控为主的产业属性监管方式，推动国有资本向产业链供应链价值链的中高端及基础关键环节集聚。

国资委的信息显示，产业链建设工作将聚焦战略目标扎实推进。经过一段时期努力，力争培育一批具有产业生态主导力和锻长板优势的链长企业，打造一批新形势下的关键性支柱产业，带动细分领域“专精特新”企业，搭建上下游、大中小企业专业分工、协同发展，产业链条融通创新、交织成网的现代产业组织体系，逐步形成具有全球领先水平和持续创新能力的世界级产业集群。

“国有企业要在保障经济循环畅通、促进高质量平衡发展上发挥支撑托底作用。”有关专家认为，要明确重要能源资源和粮食国内生产自给的底线需求，建立科学有效的风险防控机制，大力推进龙头企业保链稳链，着力做好供应保障、协同储备，确保产业链供应链安全稳定。

培育支柱产业要“双管齐下”。大力改造提升传统产业，深化产业数智赋能，推动现代服务业同先进制造业深度融合，搭建供需对接、要素整合、融合创新的平台型企业，培育更多具有数字经济和信息时代特征的新型中央企业。

与此同时，加大前瞻性战略性新兴产业、先进制造业和未来产业投入力度，聚焦集成电路、高端装备制造、新材料等方向，加快关键核心技术创新应用，增强要素投入保障能力，培育新形势下关键性支柱产业。（记者 周 雷）

(责编：赵竹青、陈键)

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