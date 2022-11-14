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神十四航天员开始“拆快递”

2022年11月14日08:40 | 来源：科技日报
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原标题：神十四航天员开始“拆快递”

　　科技日报北京11月13日电 （记者付毅飞）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十四号航天员乘组于北京时间11月13日14时18分，成功开启天舟五号货物舱舱门，在完成环境检测等准备工作后，于15时03分顺利进入天舟五号货运飞船。

　　后续，航天员乘组将按计划开展货物转运等相关工作。

　　天舟五号货运飞船装载了神舟十五号3名航天员6个月的在轨驻留消耗品、推进剂、应用实（试）验装置等物资，还搭载了“澳门学生科普卫星一号”、宇航用氢氧燃料电池、空间宽能谱高能粒子探测载荷等试验项目。

　　天舟五号货运飞船于11月12日10时03分，搭乘长征七号遥六运载火箭从我国文昌航天发射场发射并顺利入轨。11月12日12时10分，天舟五号货运飞船采取自主快速交会对接模式，成功对接于空间站天和核心舱后向端口，中国航天员首次在空间站迎接货运飞船来访。

　　此次任务首次实现了两小时自主快速交会对接，创造了世界纪录。这一技术突破对提升我国空间交会对接水平，提升空间站任务应急物资补给能力具有重要意义。

(责编：赵竹青、陈键)
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