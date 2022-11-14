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国产计算、智能、安全产品亮相珠海航展

2022年11月14日08:46 | 来源：科技日报
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日前，第十四届中国国际航空航天博览会在珠海国际航展中心举行。记者从航天科工集团二院706所获悉，该所首次设立单独展位，面积约60平方米，展区以“计算、智能、安全”为主题，展出了众多明星展品，吸引大批观众前来参观。

计算产品展台展示了天熠TR3261一体机、天熠TR11A3 5L台式机、LRM国产服务器、加固笔记本等主打产品。本系列产品主要采用国产系列处理器的高性能主板、关键软硬件自主研发，满足核心领域高信息安全、高自主研发的服务需求。

智能产品展台主要展示智能服务器、边缘加固信息处理机和智能终端等硬件产品，以及天熠数据平台和天熠AI平台等软件产品。706所充分发挥在计算机研究领域的优势，以自主研发的智能化硬件产品为基础，以大数据技术和智能算法为支撑，为军事智能化应用赋能。

安全产品展台展示了单向数据安全交换设备、工控终端安全防护设备、区块链数据服务设备和工业入侵检测系统等产品，并提供安防卫士重要物品管控系统、安全视频监控综合管理系统与观众互动。

据介绍，针对企业智能化升级过程中面临的工业信息安全防护需求，解决智能制造、工业互联网等新兴工业生产模式下的工控安全综合防护问题，该所建立了成熟的安全产品研制团队，形成了覆盖漏洞挖掘、资产探测、漏洞扫描、渗透利用、安全取证、安全评估六大类产品。其中，安全视频监控综合管理系统符合国家保密相关标准要求，可应用于特殊场合，实现视频的安全采集、传输、存储和查看等功能。

(责编：赵竹青、陈键)
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