原标题：我团队发现真菌新物种并以“绵阳”命名

西南科技大学日前发布消息称，该校生命科学与工程学院贺新生教授菌物学研究团队在美国真菌学会会刊《真菌学》上发表了一个以绵阳地名命名的真菌新物种——绵阳炭角菌。

绵阳炭角菌的模式标本是由贺新生教授菌物学研究团队于2010年—2021年期间多次在绵阳市游仙区和涪城区林中采集到的，该菌类似于生长在白蚁蚁巢体上有菌核的黑柄炭角菌（黑柄炭角菌是一种药用菌，具有安神、止血、降血压的功效，主治失眠、心悸、吐血、衄血、高血压病、烫伤等）。该新种生长在柏、松等林地上，与白蚁蚁巢体没有关系，在土壤中有长长的假根，基部与植物的根相互连接，是植物的内生菌，菌丝体平常分布在根内和表面及其附近，帮助植物吸收土壤中的水分和矿物质，有助于植物的生长，当植物生长势减弱时，就会在地面上长出该菌的子实体。

研究人员经过多基因序列分析，发现该物种与已知所有炭角菌属物种的基因序列都有明显差别，故定义为一个新的物种。因原始标本首次采自绵阳，按照国际惯例就以发现地——绵阳的地名进行命名，这是首次以绵阳命名的生物学新物种。据介绍，该物种的特点在于，它有一个扁平的子实体、一个圆形的可孕顶端，子囊壳有明显的孔，比炭角菌属的大多数物种的子囊孢子都大。

绵阳炭角菌的生长环境比较特殊，与植物共生，假根深埋地下，是炭角菌属数百个物种中的新生态类型。初步研究表明该菌具有药用价值，可以人工培养，是一种值得深入探究的药用菌新资源。（邹云诗 陈科）

(责编：赵竹青、陈键)

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