原标题：邮储银行以高质量金融服务助力制造强国建设

中国邮政储蓄银行认真贯彻党中央、国务院决策部署，全力支持实体经济发展，加大制造业中长期贷款和设备更新改造贷款的投放力度，为制造强国建设贡献力量。数据显示，截至10月末，邮储银行制造业中长期贷款较上年末增长超过30%。

浙江荣盛控股集团在“2021年中国民营企业500强”榜单中排名第13位，其子公司浙江石油化工有限公司计划新增140万吨/年乙烯及下游化工装置项目，该项目对增加长三角及周边地区目标市场油品和石化产品的供应具有重要意义。了解到项目有融资需求后，邮储银行第一时间安排专人对接，总分行、前中台协同快速推进，高效完成贷款审批，以优惠利率发放20亿元贷款用于项目前期工作，有力支持了项目建设。

江西瑞源精密制造有限公司是一家专业生产精密元件的“专精特新”企业，今年获得了国内新能源汽车龙头车企的一大批设备订单，由于订单激增，企业需要补充资金进行生产线的扩充。在了解企业资金需求后，邮储银行畅通全流程“绿色通道”，从设计金融服务方案到放款仅用3天，为企业发放贷款1000万元，跑出了服务制造业企业升级改造的“加速度”，赢得了客户的赞誉。

这只是邮储银行大力支持制造业发展的缩影。邮储银行总行和各一级分行均成立了稳经济大盘金融支持工作领导小组，统筹助力稳经济大盘相关工作，其中加强对支持制造业发展相关工作的研究与部署。同时，邮储银行下发了金融支持制造业中长期贷款和设备更新改造再贷款工作方案，明确工作目标、制定工作举措、提供支撑政策，将相关重点领域列入授信积极支持领域并扩大对分行的审批授权，建立信用审批绿色通道机制和平行作业机制，加快业务审批流程，在内部资金转移定价等方面予以倾斜，为支持制造业中长期项目和设备更新改造项目提供全方位的政策支撑，各分行加快对接、积极推进，为制造业企业提供优质、高效的综合金融服务。

针对国家发改委制造业中长期项目清单内的项目，邮储银行积极组织对接，总分行成立了工作专班，建立总分行、前中台高效作业机制。在具体落实中，邮储银行坚持“特事特办、急事急办”原则，积极了解项目建设需求，明确服务人员，强化责任落实，建立项目全流程跟踪机制，采用平行作业和绿色通道方式，第一时间进行对接、申报授信、安排审查、签约放款，密切跟进项目进展情况，为项目提供项目前期贷、项目贷款、交易银行、投资银行等综合金融服务。

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。下一步，邮储银行将积极践行国有大行责任担当，不断加大对制造业的支持力度，助推实现扩投资、带就业、促消费综合效应，为制造强国建设和经济社会高质量发展注入更强金融动力。（杨帆）

(责编：曹淼、李源)

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