新华社北京11月14日电（记者戴小河）国家邮政局近日印发通知，要求各级邮政管理部门要推动地方政府，对于已经关停的邮政快递基础设施，满足解封条件的要尽快有序解封，对于承担防疫物资、民生物资和重要生产生活物资寄递的，要按程序优先解封。

通知要求，要调整落实风险区和高风险岗位行业疫情防控措施。对地方政府划定的“高、低”风险区内的行业疫情防控工作相应执行“高、低”风险区的防控措施；对直接与境外人员、国际邮件快件接触的一线作业人员等高风险岗位人员结束闭环作业后的管理措施进行相应调整。

要落实“一企一策”疫情防控工作机制。各邮政快递企业进一步健全完善企业疫情防控工作机制，制定企业总部疫情防控工作方案和处置预案，并指导各类生产作业场所制定疫情防控工作方案、处置预案。要着力加强重点环节、重点场所、重点人员管理。要严格落实关于快递从业人员定期核酸检测的相关要求。

要强化从业人员包括外包人员、外地货车司乘人员管理，抓好临时外来人员健康监测和身份查验登记。要提高应急处置能力。各级邮政管理部门要加强行业突发疫情应对处置工作，提高突发疫情应对处置能力。各邮政快递企业要指导各类生产作业场所制定临时封闭管控状态下的内部隔离管理方案，一旦发生疫情要迅速实施到位。

各邮件快件处理中心要避免对外来货车“一封了之”的做法，要在做好防控的基础上，为外来货车司乘人员提供独立的休息区域和必要的生活服务保障。

(责编：胡永秋、袁勃)

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