本报北京11月14日电 （记者王政）记者日前从中国汽车工业协会获悉：今年以来，我国新能源汽车产销持续高增长态势，前10月，新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528.0万辆，同比均增长1.1倍。

产销连创历史新高。10月，新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆，同比分别增长87.6%和81.7%，继续带动我国汽车产销稳定增长。其中，纯电动汽车产销同比分别增长71.9%和66.6%，插电式混合动力汽车产销同比分别增长1.6倍和1.5倍。

市场渗透率快速攀升。我国新能源汽车已迈入市场驱动为主的规模化、高质量快速发展新阶段，可持续发展能力进一步增强。从累计数据看，去年全年，新能源汽车市场渗透率达到13.4%，比上年提升8个百分点，今年前10月，再度攀升至24%。

全球销量占比超六成。今年前三季度，全球新能源汽车销量超过726万辆，我国新能源汽车销量达456.7万辆，占比攀升至62.9%。出口延续高增长态势，2021年全年，我国新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍；今年前10月，新能源汽车出口49.9万辆，同比增长96.7%。

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 01 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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