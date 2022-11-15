本报北京11月14日电 （记者余建斌、熊捷、安然）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十四号航天员乘组于北京时间2022年11月13日14时18分，成功开启天舟五号货物舱舱门，在完成环境检测等准备工作后，于15时03分顺利进入天舟五号货运飞船。后续，航天员乘组将按计划开展货物转运等相关工作。

据介绍，天舟四号货运飞船将按计划于11月15日受控再入大气层，飞船绝大部分将在再入大气层过程中烧蚀销毁，少量残骸将落入南太平洋预定安全海域。

11月9日，已完成既定任务的天舟四号货运飞船，顺利撤离空间站组合体，转入独立飞行阶段。

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 04 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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