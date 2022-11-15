南水北调东线一期工程启动2022—2023年度调水
2022年11月15日08:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月14日电 （记者李晓晴）记者从中国南水北调集团有限公司获悉：11月13日10时，南水北调东线一期工程正式启动2022—2023年度调水。根据水利部水量调度计划安排，南水北调东线一期工程计划向山东调水12.63亿立方米，净供水量9.25亿立方米。
南水北调东线一期工程全长1467公里，与长江、淮河、黄河、海河相连接，向沿线江苏、安徽、山东供水。东线一期工程通水9年来，水质稳定达标，累计向山东调水52.88亿立方米（不含北延应急供水水量），沿线受益人口超过6700万。近6年来，通过水源置换、生态补水等措施，东线一期工程受水区地下水压采总量达10.44亿立方米。其中，江苏省为4.91亿立方米，山东省为5.53亿立方米，山东省地下水水位回升趋势显著。
《 人民日报 》（ 2022年11月15日 04 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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