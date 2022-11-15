原标题：以金融顾问助小微 “金服宝·小微”打造临平数字化生态新样本

杭州的刘经理在星桥经营一家小型家具公司，公司招聘需求只有20人，却每年要在招聘网站缴纳万元以上的费用。在接入“金服宝·小微”平台后，刘先生通过平台企业人事服务模块，直接与人力资源服务公司对接，节省了近30%的招聘成本。

据了解，“金服宝·小微”是由浙江省金融顾问服务联合会（简称“金服会”）联合浙商银行等多方社会资源，发挥金融的功能性，面向中小微企业打造的综合数字服务平台。今年4月上线以来，平台接入企业数超2.9万家，为临平区中小微企业提供多样化的财税、人力、法务、融资等服务，助力中小微企业数字化转型，缓解融资难、融资慢等问题。

深挖经营痛点：把数字意识提起来

在企业经营管理中，中小微企业普遍存在人力成本高、数字化工具不够，无法长期聘请财税、法务等专业人士问题，制约了企业发展。针对此类痛点，“金服宝·小微”通过政府集采，为企业提供免费的基础软件服务，降低企业负担；通过开放引驻法务、财税、创业指导、政策咨询、人力外包、信息技术等服务机构和厂商，代表辖区内的中小微企业与服务厂商洽谈价格，供中小微企业自主选购，帮助企业以更低的成本获得更好的服务。另一方面，整合财税票一体化、云进销存、云OA办公自动化等SaaS（软件即服务）服务工具，促进中小微企业管理数字化转型升级。

从抵触到力推，在服务临平本地中小微企业的过程中，平台运营推广小组遇到过不少类似的案例。肖先生是临平一家运输公司的企业主，已年近70，对网络操作不熟悉。疫情之下，肖先生的运输公司面临停运，每年还要为财税花上好几千的软件成本。“金服宝·小微”集成税友、航信、用友等头部财税供应商SaaS服务，供小微企业低价甚至免费使用，帮助肖先生节省了不少财税开支。平台运营人员主动上门指导，帮他完成了整套“金服宝·小微”注册流程。“年纪大了，一开始我对互联网是一窍不通，感谢你们不厌其烦、一步步指导注册金服宝，教财务人员使用软件，帮我们节约成本，我也会将这个平台推荐给其他临平的企业朋友。”

打通金融活水：将融资成本降下来

临平艺尚小镇某服装公司的胡女士因为抵押资产不足只能选择纯信用贷款，利率一度高达13个点。“没想到注册金服宝平台后，以5.5的利率获得贷款50万，而且手机点一点第二天就放款了！”胡女士感叹道。

中小微企业财务信息、经营信息往往处于不透明状态，银行难以收集和甄别真实有效的信息，无法对他们的风险进行准确的评估。量大面广的小微企业，尤其缺乏资产的成长性企业，难以得到社会专业的金融机构服务。

浙商银行基于政府对企业日常经营管理数据和社会数据的集成管理，在守正合规的基础上深入挖掘数据价值，设计开发“普惠数智贷”融资产品。利用大数据风控技术识别和防范融资风险，降低中小微企业融资门槛，实现“金服宝·小微”客户端线上快速申办，打通金融活水流向中小微企业的“最后一公里”。

据悉，目前在“金服宝·小微”平台使用金融服务，融资时间缩短至1-2个工作日，申贷成功率由平均15%上升至40%左右，贷款利率较平均利率降低0.22个百分点，为临平普惠金融发展注入源头活水。

塑造生态样本：助综合金融服务沉下去

“金服宝·小微”以临平综合金融服务示范区建设为契机，通过“政府搭台+金融助力+企业受益”的创新服务模式，围绕中小微企业生产、经营、管理、金融等多维度需求场景，构建面向政府、中小微企业员工、企业服务商、金融机构等“科技+产业+生态”的一站式综合服务体系，是临平区政府为中小微企业量身打造的数字化生态新样本，也是浙商银行积极响应浙江省数字化改革号召，体现“数智浙银”金融服务特色的重大应用。

浙商银行以互利共赢、融合赋能的开放心态，聚合自身大数据、人工智能、区块链、商品追溯、ABS(资产支持证券)云平台、电子合同、隐私计算、联邦计算等技术、数据和场景，逐步推进“金服宝·小微”的平台建设迭代，融入临平数字化生态建设，并将其特色服务嵌入到生态内，加强与政府、客户、同业等生态相关方的链接，形成多跨场景的协同应用。

“金服宝是区县下沉式服务的又一次迭代创新。下一步，平台计划新增金融顾问板块，发挥金融顾问的专业力量和在浙金融机构、中介机构的资源优势；强化浙商银行作为金服会牵头单位的责任担当。”浙商银行相关负责人说。

在临平区政府和金服会的牵头组织下，“金服宝·小微”以推动中小微企业经营数字化转型，破解中小微企业“融资难、融资贵、风控难、效率低”为“小切口”，致力打造可复制、可推广的中小微企业服务数字化生态平台，为打响“浙江创新、全国共享”的数字化改革赋能。

(责编：董童、李源)

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