本报北京11月14日电 （记者顾仲阳）记者从国家林业和草原局获悉：近日，自然资源部、国家林草局、国家发展改革委、财政部、农业农村部联合印发《关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》（以下简称《通知》），明确了今后一个时期退耕还林还草相关政策和工作重点。

《通知》明确，第二轮退耕还林还草现金补助期满后，中央财政安排资金，延长补助期限。其中，退耕还林现金补助期限延长5年，每年每亩100元，每亩共补助500元；退耕还草现金补助期限延长3年，每年每亩100元，每亩共补助300元。《通知》要求，各地要全面调查核实第二轮退耕还林还草实施情况，已安排但尚未实施的退耕还林还草任务，要严格限定在全国“三区三线”划定的耕地保护红线任务外实施，且符合国家允许退耕的5种情形。加快推进退耕还林还草地块上图入库，纳入国土空间规划“一张图”。

1999年以来，我国实施了两轮退耕还林还草，累计安排25个省（区、市）和新疆生产建设兵团退耕还林还草任务2.13亿亩，同时配套荒山荒地造林和封山育林3.1亿亩。截至2021年底，中央累计投入5515亿元，惠及4100万农户，1.58亿农牧民。工程区森林覆盖率总体提高4个百分点以上，林草植被的水源涵养、固土固碳、防沙固沙、滞尘减霾等生态功能不断增强，生态状况明显改善。

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 11 版）

(责编：罗知之、吕骞)

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