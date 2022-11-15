郭子源

原标题：用好再贷款提振制造业

党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。当前，政策对制造业的支持力度进一步加大，市场主体再获精准滴灌。根据部署，今年第四季度内，制造业等行业和中小微企业、个体工商户等更新改造设备的实际贷款成本将不高于0.7%。

以上政策如何落实？一方面，中国人民银行已设立“设备更新改造专项再贷款”，支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等提供贷款；另一方面，中央财政将同时为贷款主体贴息2.5%。在政策助推下，制造业需求有望进一步提振。

为发展留足后劲

一段时间以来，随着稳经济一揽子政策持续发挥效能，制造业景气度有所回暖、生产有所扩张。但受新冠肺炎疫情等因素的影响，生产恢复仍存在波动，需求也有待提振。统计数据显示，9月份制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，较8月份上升0.7个百分点，重返扩张区间，但10月份PMI有所回落，为49.2%。

“从9月份相关指数指标可以看出，制造业市场活跃度有所提升。”中国民生银行首席经济学家温彬表示，受疫情等因素的影响，10月份PMI有所回落，从供给端看，生产指数回落1.9个百分点至49.6%，重新回到荣枯线以下。

从需求端看，10月份新订单指数回落至48.1%。“其中内需回落是主要因素。”温彬说，具体来看，当月进口指标回落0.2个百分点至47.9%，新出口订单回升0.6个百分点至47.6%。

要进一步扩大制造业市场需求，为发展留后劲。日前召开的国务院常务会议决定，对制造业、服务业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等在第四季度更新改造设备，支持全国性商业银行以不高于3.2%的利率积极投放中长期贷款，与此同时，中央财政将为贷款主体贴息2.5%，在二者综合推动下，更新改造设备的实际贷款成本将不高于0.7%。

“推进经济社会发展薄弱领域设备更新改造，有利于扩大制造业市场需求，推动消费恢复成为经济主拉动力。”招联金融首席研究员董希淼表示，较低融资成本及在2022年年底之前完成的要求，有助于市场主体加快申请贷款购置更新设备，进而扩大制造业需求。

用好再贷款政策

上述纾困政策如何落地生效？再贷款政策是重要抓手之一。为贯彻落实国务院常务会议部署，央行发布通知，设立“设备更新改造专项再贷款”，额度为2000亿元以上，利率仅为1.75%，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，以不高于3.2%的利率向制造业等领域发放贷款、支持设备更新改造。

“接下来，专项再贷款政策将重点支持10个领域的设备购置与更新改造。”央行相关负责人表示，这些领域分别为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施等。

专项再贷款政策如何实施？央行上述负责人介绍，首先，其发放对象为21家金融机构，包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行等；其次，专项再贷款实行名单制管理，发展改革委将会同各地方、中央有关部门和中央企业，形成分领域的“备选项目清单”；再次，21家金融机构按照市场化原则，自主决策、自担风险，向清单内的项目发放贷款。

具体操作层面，专项再贷款采用“先贷后借”直达机制，按月发放。也就是说，如果银行在2022年9月1日至2022年12月31日期间、以不高于3.2%的利率向清单内项目发放了合格贷款，央行将按照贷款本金等额为银行提供资金支持。

“作为结构性政策工具，设备更新改造专项再贷款具有较高的针对性。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏说，从数量上看，它有助于引导金融机构增加贷款投放，从价格上看，它有助于降低相关市场主体的设备更新改造贷款利率，进而降低企业生产成本。反过来，这又进一步增强了企业扩大再生产的信心，进而增加了企业对于制造业产品设备的市场需求。

当前，政策正在加速落地生效。“浙商银行已投放设备更新改造专项再贷款清单内项目10个，投放金额12.2亿元。”浙商银行相关负责人介绍，其中，浙江石油化工有限公司的设备更新改造专项再贷款，从项目对接到放款仅用时5天。

供需端“双管齐下”

多位业内人士表示，在用好专项再贷款政策的同时，还要结合当前发展的有利和不利因素，增强政策针对性，尤其要注意从供需两端共同发力，进一步巩固经济恢复发展基础，保持经济运行在合理区间。

从有利条件看，制造业恢复发展预期总体保持稳定。“10月份生产经营活动预期指数为52.6%，位于景气区间。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，在调查的21个行业中，有13个生产经营活动预期指数高于临界点。其中，农副食品加工、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动的预期指数持续位于58%以上较高景气区间，企业对近期市场的发展信心相对较强。从不利条件看，下阶段的经济发展仍然面临一些负面因素。“主要体现为全球经济放缓对出口造成的冲击、上游原材料价格上涨过快、部分经济主体对未来预期不佳等。”温彬说。

基于以上两方面，接下来要从供需两端入手、综合施策。“一方面，要做好物流保通保畅，保障煤炭、电力等能源稳定供应，实现保供稳价。”温彬说，另一方面，要继续实施好稳经济一揽子政策和接续政策，特别是要用好政策性开发性金融工具和设备更新改造专项再贷款、财政贴息政策，继续提振总需求。

“要综合运用并创新结构性货币政策工具，继续疏通货币政策传导机制，提高资金使用效率。”董希淼说，但需注意货币政策不是万能的，还应加强宏观经济政策的统筹协调，实现货币政策、财政政策、产业政策协同发力，进而激发有效融资需求，共同面对疫情冲击、经济周期以及外部不确定性等挑战，最大限度减少各种不利影响，保持经济和社会平稳发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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