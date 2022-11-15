杨义兴

原标题：为数字化赛道上企业“加油”

加快发展数字经济，是党的二十大报告提出的明确指向。数字经济是我国经济实现高质量发展的重要因素。当前，很多企业纷纷通过数字化转型，对于不同的需求场景增强服务能力，试图获得更专业化、更个性化的支持。在这一过程中，中小企业的数字化转型值得研究。

谈到中小企业的数字化转型，有必要从宏观层面，先捋顺数字经济的特征与当前发展态势。数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性，不仅是新的经济增长点，而且是改造提升传统产业的支点，成为构建现代化经济体系的重要引擎。在党的二十大报告中，“数字中国”的概念厚度相比以往更加丰富和明确，还提出了“打造具有国际竞争力的数字产业集群”等。这表明，数字经济的未来不仅是赋能传统产业效率提升，更是要推动国内产业系统迈向世界中高端水平。

目前，数字技术已充分渗透到我国实体经济，建成规模巨大的光纤和移动宽带网络，算力总体规模达到世界第二，信息化基础设施为产业数字化和数字产业化提供了重要支撑，制造、交通、能源、医疗、教育等领域实现了5G融合应用。工业和信息化部相关数据显示，2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到超过45万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。越来越多的企业尤其是中小企业开始布局数字化赛道，成为重要的微观基础。

不过，当前众多中小企业面临同步性差、行业差异大、转型成本高等问题。其原因主要与数字化转型中的设备和人才支出压力过大、数字化人才市场供给结构失衡、中小企业所在产业链的数字化转型协同意识不够高等因素有关。针对此问题，应加强顶层设计，多措并举，切实推动中小企业数字化转型走深向实。

首先，大力发展面向中小企业的数字供应行业。各地政府要出台政策支持为中小企业服务的数字化基础产业，健全完善服务支撑体系，依托区域性数字化转型促进中心、区域产业数字化创新综合体等平台，为中小企业提供专门的应用场景服务方案。还要鼓励更多面向细分行业的技术供应商，通过产业集群降低中小企业应用数字化技术的成本，通过规模经济降低服务商的技术供应成本。

各地应努力增强数字化服务商的多样性，尤其是构建服务主体的多样性。可通过集合科研院所、运营商、平台企业、信息科技研究所等多方力量，鼓励更多数字化创业项目向市场转化，减少中小企业数字化转型的门槛和周期。

其次，健全数字化人才的供给结构。数字化人才是中小企业数字化转型成功与否的关键。人才成本过高或技能结构不合理都会对中小企业数字化转型产生一定影响，因此需要不断夯实数字化人才市场的梯队和结构。各地要注重培养和引入国际化水平的高端人才，更要关注中小企业以节源开流为原则的数字化人才需求。要鼓励高职院校开设数字化对口专业，在人才培养过程中特别关注中小企业数字化转型需要的技能；应大力建设数字化人才培训市场，培养学生在校期间熟练掌握上述系统的原理和应用，同时与中小企业开展定向的数字化人才培养合作。

再次，打造中小企业共同数字化转型的基础性通用设施。要给中小企业提供数据赋能机制，让更多企业可以享受到免费数字化带来的好处。比如，可以鼓励行业范围内的数据共享机制，为中小企业解决因信用不足带来的融资问题，同时进一步加大5G基础设施建设，为中小企业应用数字技术提供外部技术保障。

最后，还要发挥产业链链主企业、行业龙头企业的资源、平台和位势等优势，依托行业互联网平台，以大带小、以少带多、以强带弱，让行业内中小企业能迅速形成统一的数字化转型意识。同时，重视相关行业协会和产业联盟的服务功能，促进行业内数字化转型经验的交流，帮助中小企业了解数字化转型的本质和内容，并选择适合自身发展的方向和步骤。

(责编：罗知之、吕骞)

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