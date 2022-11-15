原标题：吉林省和龙市：乡村振兴有方法，大米香甜进万家

中国百姓祖祖辈辈吃大米，对大米的依恋如同乡愁一般，镌刻在我们的基因之中。新鲜优质的大米，在焖煮时就能飘香千米，勾出尘封已久的食欲。待到盛出开饭，晶莹的米粒、满口的香甜，瞬间让食客回到童年记忆之中。大米是母亲的巧手在平淡生活中创造出的花朵，最无论离家多远都能品尝到的温暖。今天，我们把目光投向一个盈满大米香甜的地方——吉林省延边朝鲜族自治州和龙市。

朝鲜族地区是我国北方著名的“水稻之乡”。享有盛名的延边稻米，晶莹剔透，清香扑鼻。和龙市位于朝鲜族自治州南部，土地总面积506861.55公顷，其中农用地面积479017.13公顷，占总面积的94.52%。这座美丽富饶的东北小城，正在乡村振兴的道路上大步迈进。

乡村振兴，农民笑容更灿烂

国家的报告多次提出了对“粮食”的关注——“全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线”，还强调“全面推进乡村振兴”是中国式现代化建设的战略支撑。

近年来，和龙大米声名鹊起，新鲜优质的大米销往更多远方城市。据报道，“和龙大米味道香甜，我们这边人都喜欢吃，另外和龙是我们宁波对口扶贫城市，那里山清水秀东西品质好，所以我们连续两年采购和龙大米给职工搞福利。”浙江省宁波市鄞州银行去年春节从和龙采购了1050公斤大米，受到员工广泛好评。

和龙市各级政府、基层组织都积极致力于乡村振兴，积极推广本地农产品，让农民增加收入。除了大米，各类农产品的产业化都逐渐走向成熟。在和龙市委、市政府的努力下，辣白菜、大米、野山参、林下灵芝、桑黄等五大主导产业已经开始显现他们的带动作用，给集体经济分红、提供就业岗位、农产品附加值提升贡献力量。

农产品比以前卖得更快、价格更高。农民们在家门口销售本地特产，辣白菜、大米、野山参、林下灵芝、桑黄、林蛙油、松籽……同时为了推动这些优质农产品的销售，和龙拓展销售思路，结合和龙优质旅游资源进行营销，推出共享稻田、乡村旅游观光加农产品采购线路，近年开始在上海、宁波等十个大中城市建立销售网点，推动农产品走高端路线。

同时，各产业发展也创造了就业机会，越来越多的和龙市年轻人选择留在家乡，不再像过去那样抛家舍业、背井离乡。经济收益不断提升，就业形势持续好转，家家团聚不再分离，和龙的农民笑容更灿烂了。

人文建设，民风淳朴有魅力

韩剧里，观众总能看到韩国民众的餐桌上摆满了辛辣、凉爽的小菜，酸甜的冷面让人胃口大开，烤盘上滋滋冒油的五花肉让人垂涎欲滴，用苏子叶包上咬一口，齿颊留香!

“共享稻田”项目是和龙市近年来大力推广的人文经济建设项目，上文提到的宁波市鄞州银行职工们就参加了和龙的共享稻田项目，每人认领一定面积的水稻田，可以通过视频查看稻米生长情况。参加了“共享稻田”的全国各地人民，在品尝了香甜的和龙大米后，都想去和龙旅游参观。

和龙市光东村、延安村等村还借此发展了民宿旅游。在广袤的田野上，一排排木制小屋，一栋栋画着美丽图案的民宿和小院落，每年都接待大量游客，特别是五一、十一节庆，全国各地大批游客纷至沓来，赏民族歌舞，品朝鲜族美食，看淳朴的自然风光。

有香甜的大米，有鲜亮可爱的朝鲜族服饰，还有淳朴的民风。越来越多对朝鲜族文化感兴趣的“驴友”开启了他们的和龙之旅。

未来可期，贫困县有大发展

现在百花齐放的和龙市，曾经是国家级贫困县。桑黄产业的兴起是和龙市靠产业致富的一个缩影。

圆葱曾是八家子镇种植的主要农作物。但是，圆葱附加值低、受市场影响波动大，始终无法让村民彻底摆脱贫困。

五年前，和龙市重新谋划发展路线，大胆提出利用自然条件优势，结合科学技术，种植高端作物。在联系当地一家科技生物公司进行科研考察后，他们惊喜地发现，这里的自然条件非常适合繁育桑黄。桑黄又称“森林黄金”，市场价可达每公斤六七百元。之后市政府开展东西部对口帮扶协作，和龙市与宁波市鄞州区结成帮扶对子，八家子镇获宁波援建帮扶资金1765万元，给桑黄产业立项再添良机。他们流转南沟村、河南村35公顷土地，种植了71.8万袋桑黄。2019年，八家子镇利用东西协作扶贫资金2400万元，在河南村重新维修冷棚15栋，种植桑黄13.5万袋;南沟村新建120栋冷棚，种植桑黄58.3万袋。

据报道，桑黄产业让全镇771户1337名贫困户脱了贫。依托东西部对口帮扶协作平台，和龙在全市范围内建设了1000余座桑黄大棚，同时，当地还推动桑黄产业向精深加工全产业链发展，龙头企业、村集体和村民形成了产业带动、利益联动、效益共享的发展机制，全市不仅有6700多名脱贫户通过产业分红增加收入，还吸纳解决脱贫户就业500多人。

2019年11月18日，和龙市入选“农业绿色发展先行先试支撑体系建设试点县”。这个贫困县的努力被更多人看到，让更多人动容。

未来五年，和龙继续将发展农业农村放在重要位置，努力将和龙打造成为“特”“优”现代农业新高地，努力推动辣白菜、大米、野山参、林下灵芝、桑黄五个主导产业，蜂蜜、松籽、油香鸡、林蛙油、冷水鱼五个优势产业发展。和龙市也将启动绿色健康食品产业园建设，在精深加工上寻求突破。围绕五大主导产业，建项目、建基地、建品牌，优化产业布局、优先发展骨干企业，着力打造转型发展的支柱产业、富民产业，确定发展目标和支持措施，将脱贫攻坚和乡村振兴有机结合，集中发展绿色生态产业，让农民在创业中增收，靠产业致富。

曾经的“贫困县”，现在的排头兵，逆袭还在继续。这座萦绕着米香、孕育着“森林黄金”的东北城市，正吸引着更多人去品尝她的香甜、探索她的奥秘。(岳彩凤)

(责编：赵竹青、吕骞)

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