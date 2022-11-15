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66元吃到4菜1汤，走红的“上门代厨”前景如何？

2022年11月15日08:56 | 来源：中国新闻网
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原标题：66元吃到4菜1汤，走红的“上门代厨”前景如何？

　　“你是否下班回到家就想吃一顿可口的饭菜？你是否讨厌买菜的讨价还价？你是否吃腻了外卖想吃吃专业厨师的水准？现在，大厨代理做饭已上线……”这是某网络平台上一位商家打出的广告。

　　最近一段时间，“上门代厨”一词火了。“女子上门为年轻人代厨4菜1汤66元”“95后小伙上门代厨1周赚千元”相继登上微博热搜。对此，有网友准备约代厨上门，也有人准备“开个副业”。

　　“上门代厨”是否真能让不爱做饭的年轻人吃上在自己家烹调的大餐？

　　微博截图

　　如何花66元吃到4菜1汤？

　　记者通过某平台搜索“上门代厨”，发现网络上确实存在这样的职业，但不同代厨商家的水平参差不齐。

　　有商家在平台发布内容中写明自己是“大厨”，还晒出菜肴照片证明自己“厨艺在线”。

　　也有商家实诚地表示是“从微博学到的”，且“只会家常菜”。

　　还有人直接告诉买家，自己是因为“个人喜欢做饭”才做代厨的，同时也只会做“家常便饭”，“不做请客餐”，饭后洗碗还要另外加钱。

　　相关平台“代厨”截图

　　至于标价，在该平台上，从几十元到几百元的均有。代厨价格一般和具体做几个菜、是否洗碗等挂钩。

　　例如，有“代厨”就标出，做1-4个菜的价格是68元，并且还注明“一次只能含有一种时间长且难做的菜”；而如果做4-6个菜就要付88元；6-8个菜要付138元。

　　此外，基本所有“代厨”都在发布信息时标明，食材费用是不算在代厨费用之内的。不过有部分“代厨”愿意帮代买菜。

　　消费者只要在相关平台和商家沟通后下单，即可享受代厨服务。

　　“代厨”生意怎么样？

　　记者在采访中了解到，目前在平台上发布信息提供代厨服务的，多数都是个人。

　　一位“代厨”小红（化名）向记者透露，自己之所以开始做这项工作，只是因为身边的朋友都觉得她做饭好吃，于是在朋友建议下才尝试这份新工作。

　　另一位“代厨”小旭（化名）则表示，自己本来是做微商的，目前做“代厨”只是兼职。也正因此，小旭往往会熬夜熬到很晚，所以她希望“代厨”工作尽量选在晚饭时间。

　　相较个人“代厨”而言，目前可提供代厨服务的团队并不多。

　　在四川的张要红如今已带出了一个有着上百人的“代厨”团队。和个人“代厨”相似，即便是在这个团队中，兼职“代厨”的人数也占据了多数。

　　张要红告诉记者，最初，她因喜欢做饭开始做这项工作，后来拉着身边的朋友一起来做，就这样越做越大，逐渐形成今天的团队，目前团队一天的接单量可以达到十几单。

　　相关平台“代厨”截图

　　行业前景如何？

　　虽然具体工作是做饭，但多位餐饮行业人士向记者表示，目前来看，“上门代厨”并不属于餐饮行业范畴。

　　“一般来说，上门做饭的厨师不止‘代厨’这个价格，而且上门厨师都是有相关资格证件的。”一位餐饮行业人士直言，所谓“上门代厨”，本质上还是属于家政范畴。

　　此外，对于“代厨”的食品安全、厨艺水平是否达标等问题，记者在采访中发现，个人“代厨”往往不会主动提供相关证明，而前述代厨团队则会在招聘时要求应聘者提供健康证明，但“不会要求厨师证”。

　　对此，有家政行业人士表示，“代厨”服务可为不会做饭或不愿做饭的人提供便利，满足年轻人对家政服务多样化和灵活性的需求。

　　业内人士同时认为，代厨人员发布的相关服务信息应真实、透明、详细；在食材采购和后期做饭过程中，也要严格执行食品安全标准和要求。亦有从业者向记者表示，代厨服务若想走得长远，就需要进行相应规范。

　　你想尝试一下代厨服务吗？（记者 宋宇晟）

(责编：赵竹青、吕骞)
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