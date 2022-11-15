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农行北京分行：乡村振兴步履铿锵 全力推动“乡村行”

2022年11月15日08:59 | 来源：新华网
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原标题：农行北京分行：乡村振兴步履铿锵 全力推动“乡村行”

　　农业银行北京分行始终把“三农”工作作为优先发展方向，精准发力，接续奋斗。该行成立乡村振兴金融部，进一步加强对全行乡村振兴金融服务工作的统筹推进力度。近期，农业农村部组织开展农业经营主体信贷直通车“乡村行”活动，该行立即响应，迅速行动，全力开展信贷直通车专题宣传推广工作。

　　据了解，11月14日，农行北京分行乡村振兴金融部总经理率队深入密云区，通过服务下沉，将更多的农业农村信贷、担保、信用、保险等金融知识普及到村到户，进一步提升信贷直通车的社会知晓度和品牌影响力，推动信贷直通车服务持续扩面上量，将更多金融资源引村入户，助力今冬明春粮食生产和乡村建设。

　　该行以10家郊区行为主阵地，面向属地乡（镇），在农业服务大厅、村务公开栏、村活动中心等地张贴宣传，力争做到所有乡村全覆盖。

　　该行相关负责人表示，农行北京分行致力于全面推进乡村振兴工作，关注市场需求，助力优势产业发展，深挖特色资源，推动金融服务更多更好地惠及农村农民。据介绍，该行将用2-3年的时间全面提升郊区行综合实力，切实做好银政、银企、银户三个合作，持续在乡村基础设施建设、文化旅游推广、高质量农业发展等领域发力，积极协助打造区级平台，有力发挥服务乡村振兴领军银行的作用。

(责编：董童、李源)
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