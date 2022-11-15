国家统计局：1—10月份全国房地产开发投资下降8.8%
2022年11月15日10:26 | 来源：人民网
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人民网北京11月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，1—10月份，全国房地产开发投资113945亿元，同比下降8.8%；其中，住宅投资86520亿元，下降8.3%。
1—10月份，房地产开发企业房屋施工面积888894万平方米，同比下降5.7%。其中，住宅施工面积628278万平方米，下降5.9%。房屋新开工面积103722万平方米，下降37.8%。其中，住宅新开工面积75934万平方米，下降38.5%。房屋竣工面积46565万平方米，下降18.7%。其中，住宅竣工面积33771万平方米，下降18.5%。
1—10月份，商品房销售面积111179万平方米，同比下降22.3%，其中住宅销售面积下降25.5%。商品房销售额108832亿元，下降26.1%，其中住宅销售额下降28.2%。10月末，商品房待售面积54734万平方米，同比增长9.0%。其中，住宅待售面积增长16.6%。
1—10月份，房地产开发企业到位资金125480亿元，同比下降24.7%。其中，国内贷款14786亿元，下降26.6%；利用外资62亿元，下降13.5%；自筹资金44856亿元，下降14.8%；定金及预收款41041亿元，下降33.8%；个人按揭贷款20150亿元，下降24.5%。
10月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.70。
(责编：杨曦、吕骞)
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