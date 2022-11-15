人民网北京11月15日电 （记者杨曦）15日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍2022年10月份国民经济运行情况。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，10月份国际环境更趋复杂严峻，世界经济下行风险在上升，国内疫情防控压力比较大，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加，对经济运行影响在加大。面对这种新情况和新问题，各地区各部门深入学习贯彻落实党的二十大精神，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加力落实稳经济各项举措，积极释放政策效能，国民经济总体上延续了恢复态势，经济社会发展大局保持稳定。

付凌晖指出，10月份国民经济运行主要有以下几方面特点：

一是生产需求保持恢复态势。10月份受国际环境复杂严峻、国内疫情冲击等因素影响，部分指标同比增速是有所回落的。但是从累计来看，保持了总体平稳。1-10月份，规模以上工业增加值同比增长4%，增速比1-9月份加快0.1个百分点。服务业生产指数同比增长0.1%，与1-9月份持平。固定资产投资和社会消费品零售总额同比分别增长5.8%和0.6%，增速均比1-9月份回落0.1个百分点。

二是就业和物价保持总体稳定。尽管经济下行压力较大，但是稳就业政策持续发力，就业形势保持了基本平稳。10月份全国城镇调查失业率为5.5%，与上月持平。其中，25-59岁劳动力失业率为4.7%，也是与上月持平的。在全球通胀压力高企的情况下，我国持续加大保供稳价力度，价格形势保持了总体稳定。10月份CPI同比上涨2.1%，涨幅比上月回落了0.7个百分点。扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅也与上月持平。

三是结构调整扎实推进。工业升级发展的发展态势持续，前10个月，高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速比1-9月份加快0.2个百分点。高技术制造业投资同比增长23.6%，比1-9月份加快0.2个百分点。现代服务业增势比较好，随着经济数字化转型加快，相关服务业保持了快速增长。1-10月份信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长11.1%，明显快于全部服务业增长。

四是新动能增势较好。随着绿色低碳转型加快，相关产品生产快速增加。1-10月份，新能源汽车、太阳能电池的产量同比分别增长108.4%和35.6%。随着信息技术的广泛应用，新业态持续保持较快增长。前10个月，实物商品网上零售额同比增长7.2%，比1-9月份加快1.1个百分点，对市场销售的贡献稳步提升。

五是基本民生保障和粮食能源保供持续加强。各方面积极加强基本民生保障力度，加大相关生活品的供应，努力满足人民群众的实际生活需要。1-10月份限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额同比分别增长9%和6.6%，保持稳定增长。能源供应持续增加，前10个月，原煤、原油、天然气产量同比分别增长10%、3%和6%，持续保持稳定增长。今年各方面加大粮食生产保供力度，今年早稻和夏粮合计增产31亿斤。秋粮目前已经收获了超过九成，全年粮食产量有望保持在1.3万亿斤以上。

(责编：杨曦、吕骞)

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