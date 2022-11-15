国家统计局：稳经济政策显效发力 经济运行有望逐步恢复
人民网北京11月15日电 （记者杨曦）15日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍2022年10月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，受国际环境复杂严峻、国内疫情多发散发影响，10月份经济恢复有所放缓。下阶段，尽管国际环境复杂严峻，国内经济恢复面临不少挑战，但我国经济长期向好的基本面没有变，物质基础雄厚、市场空间广阔、人力资源丰富、发展潜力巨大的基本特质也没有变。
付凌晖分析，随着各项稳经济政策显效发力，经济运行有望逐步恢复，主要体现在以下几个方面：
一是我国经济韧性强。我国经济总量稳居世界第二，产业体系完备、配套能力强、超大市场规模优势明显，完全有能力抵御各种风险挑战。从今年经济运行情况来看，彰显了强大的发展韧性。
二是内需拉动有望增强。从投资来看，稳投资政策持续加力，重大项目加快推进，有利于基础设施投资和制造业投资稳定增长，也有利于投资关键作用有效发挥。前10个月，基础设施投资同比增长8.7%，连续六个月增速加快；制造业投资增长9.7%，明显快于全部投资增速。从先行指标看，前10个月，新开工项目计划总投资同比增长23.1%，连续两个月加快。从消费来看，尽管受到疫情影响，10月份社会消费品零售总额出现了下降，但是基本生活消费持续增长，网上零售增长较快，随着疫情逐步得到控制，稳消费政策效果逐步显现，消费会逐步改善。
三是重点行业带动有望继续发挥。今年以来，随着稳定工业经济各项政策落实，汽车和电子等重点行业生产恢复向好，对工业的支撑作用明显。10月份汽车制造业、计算机通信和其他电子设备制造业同比分别增长18.7%和9.4%，保持较快增长。这两个行业产业链比较长，对上下游带动作用会持续发挥。同时，近期化工、钢铁行业保持较快增长，有利于生产扩张。10月份化工、钢铁行业增加值同比分别增长9.8%和10.2%，明显快于全部规模以上工业增速。
四是创新引领作用持续显现。我国产业升级步伐加快，产业加速向数字化、网络化、智能化转型，对经济的带动增强。10月份，高技术制造业增加值同比增长10.6%，比9月份加快1.3个百分点；信息传输、软件和信息技术服务业增长9.2%，加快0.7个百分点。新动能持续壮大，有利于经济恢复。
五是稳经济政策效应继续显现。面对经济下行压力，今年以来，党中央、国务院出台了一系列稳经济政策举措，推动经济回稳向好。随着各地区各部门进一步抓好政策落实，将有力促进经济恢复。还要看到，党的二十大胜利召开，将极大推动全党全国各族人民进一步增强四个自信，进一步凝聚起全面建设社会主义现代化国家的奋进力量，将有助于推动政策显效，促进经济恢复向好。
“总的来看，外部冲击是阶段性的，不会改变我国经济持续发展大趋势，在各项政策措施作用下，国民经济将继续保持稳定恢复态势。”付凌晖说。
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