原标题：华泰经纪践行“两手发力”治水方针 助力构建国家安全体系

水利工程是现代农业建设和经济社会发展重要基础设施，在巩固脱贫攻坚、保障乡村振兴、维护粮食安全和保护人民生命财产安全方面发挥重要作用。中再集团旗下华泰保险经纪有限公司(以下简称“华泰经纪”)在水利部的关心指导下，在福建省水利厅推动支持下，协助福建省水利厅全国探索运用保险方式转移水利堤防灾害风险，增强防灾针对性和有效性，促进堤防设施灾后快速修复和恢复正常运行，有力保障人民生命财产安全，取得了显著成效。

通过“两手发力”，实现“三个创新”。一是创新水毁资金筹措机制，政府将不固定的洪水灾害补助资金转化为可预算安排的固定保险费支出，发挥了资金的杠杆作用，应对巨灾，减轻地方财政压力。二是创新水毁工程修复机制，变报损为报案，精准定损，及时理赔，损毁工程快速修复减轻灾情。三是创新水利工程管理机制，前移风险防控关口，及时发现隐患、修复隐患，防微杜渐。

2018年以来，华泰经纪协助福建省水利厅为全省水利提防工程累计安排1160亿元的风险保障，提供全过程保险经纪服务，协助灾后损失索赔6341万元。堤防保险通过“总额控制、定点支出”的模式，实现“一方有难，八方支援”，助力财政支出更精准、资金使用更高效，大大减轻受灾地区的财政压力，带来了显著的经济、管理、社会“三大效益”，为堤防量身定制“护身符”，提升了社会公共安全水平，有效助力国家安全体系建设。

(责编：曹淼、李源)

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