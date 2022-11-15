人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

央行开展8500亿元MLF操作 利率不变

2022年11月15日16:04 | 来源：新华社
小字号

　　为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，11月15日中国人民银行开展8500亿元中期借贷便利（MLF）操作和1720亿元公开市场逆回购操作，中标利率均与前次持平。

央行官网截图

　　其中，MLF操作期限为1年，中标利率2.75%；逆回购操作期限为7天，中标利率2%。

　　当月有1万亿元MLF操作到期。人民银行表示，除此次开展的8500亿元MLF操作外，11月以来人民银行已通过抵押补充贷款（PSL）、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性3200亿元，中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。（记者张千千）

(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
促进房地产市场平稳健康发展 银行可出具保函置换预售监管资金
　　人民网北京11月15日电 （记者杜燕飞）为支持优质房地产企业合理使用预售监管资金，防范化解房地产企业流动性风险，促进房地产市场平稳健康发展，日前，银保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合印发《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》（以下简称《通知》），指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。 《通知》要求，保函仅可用于置换依法合规设立的预售资金监管账户的监管额度内资金。…
第十三届全国交通运输行业职业技能大赛落幕
　　人民网北京11月15日电 （记者乔雪峰）“故障车已撤除防溜措施，前方进路安全，可以动车，对标1号停车位。” “3米、2米、1米、停车！” 在两位选手的默契配合下，故障列车被救援列车稳稳推进至固定停车位置，对标误差仅5厘米，几乎实现了严丝合缝。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部