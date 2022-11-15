为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，11月15日中国人民银行开展8500亿元中期借贷便利（MLF）操作和1720亿元公开市场逆回购操作，中标利率均与前次持平。

央行官网截图

其中，MLF操作期限为1年，中标利率2.75%；逆回购操作期限为7天，中标利率2%。

当月有1万亿元MLF操作到期。人民银行表示，除此次开展的8500亿元MLF操作外，11月以来人民银行已通过抵押补充贷款（PSL）、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性3200亿元，中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。（记者张千千）

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经