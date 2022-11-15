三部门：力争“十四五”期间有色金属产业结构、用能结构明显优化
2022年11月15日18:14 | 来源：新华网
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新华社北京11月15日电 记者15日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部三部门近日联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，提出“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，再生金属供应占比达到24%以上。“十五五”期间，有色金属行业绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立。
有色金属行业是国民经济的重要基础产业，也是工业领域碳排放的重点行业。近年来，有色金属行业快速发展，形成上下游贯通的完整产业链，但受产业规模大等影响，碳达峰、碳减排任务依然艰巨。
工业和信息化部原材料工业司有关负责人表示，实施方案聚焦“十四五”和“十五五”，提出了2025年前和2030年前的阶段性目标。其中，“十四五”时期是有色金属行业深度调整产业结构，加快构建清洁能源体系，研发应用绿色低碳技术的关键时期，实施方案明确，2025年前，有色金属产业结构、用能结构明显优化。
实施方案明确优化冶炼产能规模、调整优化产业结构、强化技术节能降碳、推进清洁能源替代、建设绿色制造体系等五方面重点任务。冶炼是有色金属行业碳排放核心环节，工业和信息化部明确，紧盯能耗高、碳排放量大的冶炼环节，发挥能耗、碳排放、环保等约束作用，通过提高新建和改扩建冶炼项目准入门槛，推动有色金属行业由“以量谋大”向“以质图强”转变。
工业和信息化部还提出，制定有色金属行业绿色低碳技术发展路线图，明确2030年前重点技术研发、应用推广方向，通过技术研发一批、储备一批、应用一批，为有色金属行业节能降碳提供持续动力。
(责编：胡永秋、袁勃)
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