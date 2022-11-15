11月15日，在四川省凉山彝族自治州布拖县，国家电网白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程四川段最后一个架线区段导线展放顺利完成，实现全线贯通，同时，也标志着白浙工程全线贯通。

白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程起于四川省凉山州白鹤滩换流站，途经四川、重庆、湖北、安徽、浙江等5省（市），止于浙江省杭州市浙北换流站，工程总投资307亿元，线路全长2140.2千米，输电容量8000兆瓦。

据了解，白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程预计将于今年年底投入运行，每年可输送电量超300亿千瓦时。（记者卢宥伊）

(责编：胡永秋、袁勃)

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