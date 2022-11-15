人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2021年我国“5G+工业互联网”在建项目超过1800个

2022年11月15日19:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社深圳11月15日电（记者周科、印朋）由中国互联网协会主办的2022中国互联网大会15日至17日在深圳举行。会上发布的《中国互联网发展报告（2022）》显示，2021年，我国数字技术产业体系不断完善，“5G+工业互联网”在建项目超过1800个。

　　根据报告，2021年我国数字经济规模增至45.5万亿元，总量稳居世界第二。人工智能、云计算、大数据、区块链、量子信息等新兴技术跻身全球第一梯队。

　　工业互联网应用场景不断丰富。2021年，我国“5G+工业互联网”在建项目超过1800个，覆盖钢铁、电力等20多个国民经济重点行业。具有一定行业、区域影响力的工业互联网平台超过100个，连接设备数量超过7600万台套。

　　我国新型基础设施建设成效显著。截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网络；我国IPv6地址资源总量位居全球第一；算力规模排名全球第二。

　　中国互联网协会理事长尚冰在会上说，要坚持应用牵引，深化制造业数字化转型升级，继续发挥超大规模市场、海量数据和丰富应用场景的优势，催生新产业新业态和新模式。

(责编：胡永秋、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
十年来，中国成为全球气候治理进程的重要参与者、贡献者和引领者
　　11月6日至11月18日，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）在埃及沙姆沙伊赫举行。会议期间，中国代表团举办了“绿色生活，共建共享——倡导公众参与绿色行动”“生态文明与美丽中国实践”“减污降碳协同增效：实现环境、气候、经济效益多赢”等多场主题边会活动。…
税务部门曝光2起骗取留抵退税案件、2起骗取出口退税案件
　　人民网北京11月15日电（记者车柯蒙）11月15日，四地税务部门分别曝光2起骗取留抵退税案件、2起骗取出口退税团伙案件。 辽宁阜新市税务局第一稽查局依法查处一起运输企业骗取留抵退税案件。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部