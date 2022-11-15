新华社深圳11月15日电（记者周科、印朋）由中国互联网协会主办的2022中国互联网大会15日至17日在深圳举行。会上发布的《中国互联网发展报告（2022）》显示，2021年，我国数字技术产业体系不断完善，“5G+工业互联网”在建项目超过1800个。

根据报告，2021年我国数字经济规模增至45.5万亿元，总量稳居世界第二。人工智能、云计算、大数据、区块链、量子信息等新兴技术跻身全球第一梯队。

工业互联网应用场景不断丰富。2021年，我国“5G+工业互联网”在建项目超过1800个，覆盖钢铁、电力等20多个国民经济重点行业。具有一定行业、区域影响力的工业互联网平台超过100个，连接设备数量超过7600万台套。

我国新型基础设施建设成效显著。截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网络；我国IPv6地址资源总量位居全球第一；算力规模排名全球第二。

中国互联网协会理事长尚冰在会上说，要坚持应用牵引，深化制造业数字化转型升级，继续发挥超大规模市场、海量数据和丰富应用场景的优势，催生新产业新业态和新模式。

(责编：胡永秋、袁勃)

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