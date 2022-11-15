新华社北京11月15日电（记者刘开雄）国家外汇管理局15日发布数据显示，10月我国跨境资金流动保持在合理区间，货物贸易、外商直接投资等项目继续发挥稳定资金流入的基础性作用。

从数据看，10月份，经常账户相关跨境资金呈现一定规模净流入，同比增长43%。其中货物贸易项下跨境资金净流入329亿美元，同比增长19%。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，外商直接投资资本金保持净流入，外资在境内债券市场的投资延续恢复态势，显示境外投资者在我国长期投资兴业以及配置人民币资产的意愿总体稳定。

“年末一般为我国出口企业集中收款和外资企业投资布局密集期，相关跨境资金流入往往增多，对外汇市场支撑作用进一步增强。”王春英说。

(责编：胡永秋、袁勃)

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