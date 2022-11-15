2022年中国氢能产业大会15日在广东省佛山市举行。本次大会由国家发展和改革委员会、国家能源局指导，与会嘉宾围绕“零碳中国 氢能未来”这一主题，共同探讨氢能产业的现状与未来。

今年3月，《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》发布。规划明确了氢能和氢能产业的战略定位：氢能是未来国家能源体系的重要组成部分、用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。

“随着新一轮科技革命和产业变革的加速演进，在世界各国普遍凝聚积极应对气候变化的共识下，氢能逐渐成为全球新的战略竞争焦点、各国培育新兴产业的重要方向、推动能源生产消费绿色低碳转型的重要抓手。”国家发展改革委创新和高技术发展司司长沈竹林在会上说。

沈竹林说，从国内看，受政策牵引和市场驱动影响，氢能产业进入发展快车道，新供给、新技术、新应用、新机制不断涌现，产业体系日趋完善。

数据显示，我国年制氢产量约3300万吨，其中，达到工业氢气质量标准的约1200万吨。氢能全产业链规模以上工业企业超过300家，集中分布在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域。

氢动能环卫车已经开始在佛山南海投入运营。新华社记者 刘宏宇 摄

中国国际经济交流中心常务副理事长张晓强认为，发展氢能对助力实现“双碳”目标意义重大。“商用车是汽车产业碳减排的重点难点。以重卡车为例，虽然重卡占整个汽车保有量的7.9%，但它排放的二氧化碳占47%，氢燃料重卡的应用有助于加速商用车的低碳转型。”

中国国际经济交流中心科研信息部部长景春梅认为，氢能还可以提高电力系统的灵活调节能力，促进大基地新能源电力集中外送。氢能还可以作为清洁化工原料和还原剂，促进煤化工、石油化工及相关应用产业的深度脱碳。

“目前，我国氢能产业仍处于发展初期，面临产业创新能力不强、技术装备水平不高、支撑产业发展的基础尚不健全等诸多挑战。”国家能源局总工程师向海平说。

向海平说，要围绕氢能全产业链全面提升基础研究、前沿技术和原始创新能力，加速突破关键材料及核心技术装备；要重视产业化和示范应用，鼓励多样化商业模式创新，逐步降低用氢成本，完善有关技术标准以及检测、认证和监管体系，构建健康的氢能产业创新发展生态。

在2022年中国氢能产业大会上，一些企业研制的氢能设备受到关注。新华社记者 刘宏宇 摄

张晓强认为，产业创新能力建设是氢能产业可持续发展的根本保障，应持续加大技术研发力度，提高关键核心技术和产业共性技术开发能力，发挥好企业的创新主体地位，支持产学研深度融合，形成高效的协同创新体系。同时，加快氢能专业人才队伍建设，稳定产业创新的基础。

本次大会上，17个氢能产业重点项目进行了启动、投产、签约仪式，覆盖氢能交通、发电、储能以及智慧能源系统、氢水种养殖等多个领域。

在2022年中国氢能产业大会上，一款氢动能无人机引起不少参展者的关注。新华社记者 刘宏宇 摄

张晓强认为，氢能产业投入大、成本高，各地要加强协同发展，集中突破氢能产业技术瓶颈，把产业基础打牢；同时，因地制宜拓展氢能应用场景，稳慎推动氢能在交通、储能、发电、工业等领域的多元应用。（记者潘洁、刘宏宇）

(责编：袁勃、胡永秋)

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