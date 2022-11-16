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山东省泰安市推进组织联建、产业联营、人才联育——

共奔乡村振兴致富路

本报记者  徐锦庚  李  蕊
2022年11月16日06:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　泰山西麓，山东省泰安市岱岳区道朗镇北部，九女峰连绵起伏。山上，19个村子错落有致，当地将此划为九女峰片区，片区内有村民1.3万人。驱车穿行此地，但见山间层林尽染，峰上云雾流淌，山径逶迤曲折，仿若置身画中。

　　拐过数道弯，行至半山腰，来到泰安乡村振兴学院。还未走进教室，洪亮的讲课声已传入耳鼓。进去一瞧，台上，一名村党组织书记正在讲课；台下，三四十人专心听讲……

　　“党的二十大报告提出，全面推进乡村振兴。”岱岳区委常委、组织部部长王恩东说，“人才振兴是乡村振兴的基础。九女峰片区是山东省乡村振兴齐鲁样板省级示范区，市里在这儿建起乡村振兴学院，面向全市乡村振兴一线干部人才，精准开展培训活动，让优秀村党组织书记走上台，现身说法讲经验。”

　　课堂氛围浓，现场干劲足。当下，九女峰片区正紧锣密鼓推进乡村振兴各项工作，学员们走进现场观摩。

　　沿山路而上，抵达东西门村。一入村，一座白色建筑矗立眼前，造型如云絮，名为“九女峰书房”。不远处，山间升起一轮“圆月”——一座造型独特的建筑。

　　走进“圆月”里，一派繁忙景象，技术人员穿行其间，调试设备。室外，工人们忙着修水坝、栽新树。“片区引进山东文旅集团等企业，在村里打造‘九女峰书房’，游客纷至沓来，民宿生意红火，村子还评上了全国乡村旅游重点村。”东西门村党支部书记朱士印说，“今年7月，村里又启动‘故乡的月’二期建筑项目，室内配备360度环屏，推出沉浸式舞台演出，室外配备月亮峡谷木栈道、景观水系等。”

　　“点”上求突破，做强特色资源村；“线”上抓联动，产业联营激活力。

　　循蜿蜒山路而下，拐进莲花池村，黄精种植基地内，村民手握锄头，忙着刨土；顺坡下行，丰山村里，黄精科研中心项目正在施工；朝西而行，北张村风景旖旎，墙体彩绘风格各异，走进一间酒吧，服务生热情招呼，端上一盘黄精果脯。

　　“莲花池村土质肥沃，适宜种黄精；丰山村有加工车间，专攻深加工；北张村游客多，便于卖产品。三村联动，打通上下游产业链。”丰山村党支部书记陈文华说，不久前，丰山村投资500余万元，建起黄精科研中心，研发特色黄精产品，“未来，游客到这里，不但能吃到黄精果脯，还能喝黄精酒、品黄精茶。”

　　在九女峰片区，合顺村发展相对滞后。道朗镇党委牵头，联合九女峰片区内的企业党组织、19个村党组织成立了片区党委，共同推动片区发展。

　　“片区党委立足整体，从‘面’上布局。片区缺少亲子类项目，于是在合顺村周边规划九女峰二期童话村项目，打造亲子度假村，既丰富片区经营业态，又带动薄弱村增收。”岱岳区委书记王长勇说。

　　晚霞染红了群山，一天的培训结束。再过几日，这批村党组织书记还将奔赴新站点——新泰市羊流镇、东平县梯门镇，开启培训交流。

　　新泰市羊流镇发挥泰山百合园龙头带动作用，联合企业、周边村党组织成立了泰山百合园区党委。目前，园区党委正在建设“作物生物学国家重点实验室百合实验室”，引进高层次人才，培育优质种苗，打造特色品牌，以产业发展带动片区整体提升。

　　东平县梯门镇以东瓦庄村为中心，今年以来流转周边土地1.7万余亩，成立高效农业产业示范园区党委，带动全镇发展特色农业。园区党委下设金融服务、物资保障、技术服务等7个党支部，将相关部门、种植大户、投资方纳入其中，给农户提供全流程跟踪服务。

　　“九女峰片区等地统筹推进组织联建、产业联营、人才联育，推动乡村全面振兴。”泰安市委常委、组织部部长刘泮英说，“泰安市将深入学习贯彻党的二十大精神，将这些经验推广至全市，紧紧抓住组织振兴引领乡村全面振兴这个‘牛鼻子’，坚持多镇联创、整体规划、连片打造，建设宜居宜业和美乡村，扎实推进共同富裕。”


　　《 人民日报 》（ 2022年11月16日 06 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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