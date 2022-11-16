本报记者 陆娅楠

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生产、需求保持恢复态势，就业、物价保持总体稳定，结构调整扎实推进，创新驱动增势较好……11月15日，国家统计局公布的10月经济数据显示，国民经济总体上延续了恢复态势，经济社会发展大局保持稳定。

11月15日，国家统计局公布10月经济数据。10月份受国际环境复杂严峻、国内疫情冲击等因素影响，经济运行压力加大，部分指标同比增速有所回落，但从累计来看，保持了总体平稳。

“国民经济总体上延续了恢复态势，经济社会发展大局保持稳定。”在国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖说。

经济运行有何特点？

生产需求继续恢复，就业物价保持稳定

10月份，国际环境更趋复杂严峻，世界经济下行风险上升，国内疫情防控压力较大，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加，对经济运行的影响加大。

顶住压力，迎难而上。总体看，10月经济运行保持恢复态势，并呈现以下特点。

生产、需求保持恢复态势。1至10月份，规模以上工业增加值同比增长4%，增速比前9月加快0.1个百分点。服务业生产指数同比增速与前9月持平；固定资产投资和社会消费品零售总额同比分别增长5.8%和0.6%，增速均比前9月回落0.1个百分点。

就业、物价保持总体稳定。尽管经济下行压力较大，但是稳就业政策持续发力，10月份全国城镇调查失业率为5.5%，与上月持平。在全球通胀压力高企的情况下，我国基本民生保障和粮食能源保供持续加强，10月份CPI同比上涨2.1%，涨幅比上月回落0.7个百分点。

结构调整扎实推进。工业升级发展态势持续，前10个月，高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速比1至9月份加快0.2个百分点。现代服务业增势较好，随着经济数字化转型加快，相关服务业保持了快速增长。前10月，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长11.1%，明显快于全部服务业增长。

创新驱动增势较好。绿色低碳转型加快，1至10月，新能源汽车、太阳能电池的产量同比分别增长108.4%和35.6%；新业态保持较快增长，实物商品网上零售额同比增长7.2%，比1至9月加快1.1个百分点，对市场销售增长的拉动超过1.5个百分点。

“总的来看，10月份我国经济延续了恢复态势，生产需求继续恢复，就业物价保持稳定，新动能积蓄增强，民生保障有力有效，发展韧性继续彰显。”付凌晖说。

国内需求如何恢复？

消费市场受到短期冲击，恢复向好具备较多有利条件

内需是中国经济发展的基本动力，也是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。

受到国内疫情散发多发的影响，部分地区接触性聚集性消费受到一定冲击，10月份社会消费品零售总额增速同比下降0.5%，其中餐饮收入下降8.1%。

“尽管消费市场受到短期冲击，但是居民基本生活消费得到保障。网上零售对市场销售的带动作用持续显现，一定程度上支撑了消费。”付凌晖表示，10月份粮油等基本生活消费保持稳定增长，网上零售增长加快，生活必需品供应相关业态保持小幅增长。“从下阶段情况来看，疫情对市场销售的影响仍会存在，但总的看，是短期的、外在的，我国消费恢复向好仍然具备较多有利条件。”

近期看，今年以来，各方面积极推动扩大传统消费，促进新型消费，效果逐步显现。例如，受益于国家出台促进汽车和家电消费的政策，近期汽车消费保持较快增长。长远看，我国消费规模扩大、消费结构升级的态势不会改变。我国有14亿多人口，人均GDP已经超过1万美元，正处在消费结构升级加快发展时期，消费市场空间广阔、潜力巨大。

“受国内外各种因素影响，消费还面临不少挑战，但是随着各项促消费政策逐步实施，随着经济逐步恢复、居民就业改善、收入增加，消费保持恢复态势仍然值得期待。”付凌晖说。

今年以来，面对经济下行压力，各方面积极推动稳投资政策落实落细，效果逐步显现。随着专项债和政策性开发性金融工具的有力支持，投资项目建设稳步推进，投资总体上保持平稳增长，1至10月固定资产投资同比增长5.8%。

制造业投资较快增长。各地区积极推进新能源、新医药等重大项目建设，加强制造业补链强链，前10个月，制造业投资同比增长9.7%，制造业投资增长对全部投资增长的贡献超过40%。

基础设施投资持续回升。随着地方专项债发行使用加快，政策性开发性金融工具资金有效投放，交通水利、公共设施等基础设施建设以及信息技术、大数据等新型基础设施建设加快，前10个月，基础设施投资同比增长8.7%，增速连续6个月加快。

运行趋势怎么判断？

随着稳经济政策显效发力，经济运行有望逐步恢复

今年以来，我国经济面临不少超预期因素影响。但是，在一系列稳经济政策作用下，经济顶住压力持续恢复。从季度变化来看，三季度经济恢复明显好于二季度，10月份总体延续了恢复态势。

“尽管国际环境复杂严峻，国内经济恢复面临不少挑战，但是我国经济长期向好的基本面没有变，物质基础雄厚、市场空间广阔、人力资源丰富、发展潜力巨大的基本特质也没有变。党的二十大胜利召开，将极大激发全国各族人民的发展干劲，增强发展信心。”付凌晖表示，随着各项稳经济政策显效发力，经济运行有望逐步恢复。

我国经济韧性强大。我国经济总量稳居世界第二，产业体系完备、配套能力强、超大市场规模优势明显，完全有能力抵御各种风险挑战。从今年经济运行情况来看，彰显了强大的发展韧性。

内需拉动有望增强。付凌晖指出，从先行指标来看，前10个月，新开工项目计划总投资同比增长23.1%，增速连续两个月加快。投资增长保持稳定，关键性作用将得到有效发挥，推动供给结构优化的效果也会逐步显现。从消费来看，随着稳消费政策效果逐步显现，消费会逐步改善。

创新引领持续显现。我国产业升级步伐加快，产业加速向数字化、网络化、智能化转型，对经济的带动作用增强。10月份，高技术制造业增加值同比增长10.6%，增速比9月份加快1.3个百分点；信息传输、软件和信息技术服务业同比增长9.2%，增速加快0.7个百分点。新动能持续壮大，有利于经济恢复。

稳经济政策效应继续显现。随着各地区各部门进一步抓好政策落实，将有力促进经济恢复向好。“总的来看，外部冲击是阶段性的，不会改变我国经济持续发展大趋势，在各项政策措施作用下，国民经济将继续保持稳定恢复态势。”付凌晖说。

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 08 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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