本报北京11月15日电 （罗燕）由中国社区发展协会、《民生周刊》杂志社主办，中国社会报社、中国社区报社协办的“全国城乡社区高质量发展典型案例征集活动”近日启动。活动将在全国范围挖掘具有创新性、科学性、可借鉴的社区高质量发展典型案例，总结推广城乡社区高质量发展的先进经验。

此次征集的案例主要包括强化并发挥社区党建引领作用，加强社区自身建设，创新社区治理与服务模式，发展社区各项事业，优化社区养老助困、文体健康、公益慈善、环境物业等各项服务，构建数字社区生活场景、推进智慧社区建设等方面，须是具有创新驱动、示范引领价值且得到了群众认可和社会好评的典型案例。征集活动分为征集、初评、终审、宣传推广等几个阶段，截稿日期为2023年4月15日。

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 08 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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