本报记者 韩 鑫

“数字化转型能够助力中小企业提质增效、降本减存，实现绿色安全发展，实现中小企业数字化转型已不再是‘选择题’，而是‘必修课’。”日前，在2022全国中小企业数字化转型大会发布会上，工业和信息化部副部长徐晓兰介绍，目前全面推进中小企业数字化发展取得积极进展。

政策支持体系更完善。前不久，工信部会同财政部印发《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》，计划在“十四五”期间围绕100个细分行业支持300个左右中小企业数字化转型公共服务平台，培育4000至6000家试点数字化转型样板企业，通过聚焦细分行业打造一系列中小企业数字化转型案例和模式，实现“试成一批，带起一片”的目标。

转型路径引导更清晰。据介绍，工信部已开展中小企业数字化指数研究工作，通过制定《中小企业数字化水平评测指标》，为中小企业开展自我诊断、找准问题不足提供工具参考，并将评测指标作为“专精特新”企业认定标准中的数字化水平评价依据，以此激励各地区各行业持续深入推进中小企业数字化工作。

服务支撑模式更贴心。今年8月底，工信部启动为期1个月的中小企业数字化服务节活动，从技术、经验、渠道、资本等维度为中小企业数字化转型赋能。据悉，今年参加的服务机构超过6000家，受益中小企业超过60万家。

数字化水平关系到中小企业的高质量发展。日前工信部已发布《中小企业数字化转型指南》等内容，进一步完善中小企业数字化支持体系。同时，还将启动全国中小企业数字化服务行，推广一批小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解决方案和产品，进一步加快中小企业数字化转型步伐。

“通过宣传推广‘指标’‘指南’等工具书，树立一批数字化转型典型标杆案例，推动广大中小企业‘看样学样’，有利于破解中小企业‘不愿转、不能转、不会转’等共性问题，实现以数字化转型引领中小企业‘专精特新’发展。”徐晓兰说，下一步工信部将围绕中小企业全方位需求，梳理推广一批中小企业数字化典型模式，以点带面引领广大中小企业数字化转型发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 18 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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